Congo-Brazzaville: Noël solidaire - La Russie au chevet de deux orphelinats de Brazzaville

À l'occasion de la fête de Noël, l'agence de presse russe « Initiative africaine » au Congo, en partenariat avec l'ambassade de la Fédération de Russie, a offert, le 24 décembre, des dons de vivres et de livres à deux orphelinats de Brazzaville. Un geste de solidarité salué par les responsables et les enfants bénéficiaires.

La première étape de cette action humanitaire s'est déroulée à l'orphelinat Maison Notre-Dame de Nazareth, situé à Mpila. Cette structure accueille 33 enfants âgés de 5 à 18 ans, venus de Brazzaville, de la Cuvette et de Pointe-Noire.

Enfants abandonnés, orphelins, malades ou issus de familles défavorisées y trouvent un cadre d'encadrement, de scolarisation et de formation. Deux adolescents suivent d'ailleurs des formations professionnelles en coiffure-esthétique et en hôtellerie.

Le don remis était composé de vivres variés : viandes, poissons, manioc, sacs de riz, bidons d'huile, jus, lait, sucre, beurre, bananes plantain, biscuits, chocolat, savons et autres produits de première nécessité. À cela se sont ajoutés deux livres de contes russes traduits en français, destinés à éveiller l'imaginaire des enfants pendant la période des fêtes.

Présent à la cérémonie, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, Ilias Iskandarov, a souligné la portée spirituelle du geste. « Ce n'est pas notre don. C'est le don de notre Seigneur Sauveur, via nous. Grâce à son amour et à sa miséricorde, ce geste existe », a-t-il déclaré. Il a également adressé ses voeux de Noël au peuple congolais, en exprimant le souhait que cette initiative ne soit pas la dernière.

Très émue, la sœur Marie-Thérèse Ongayolo, responsable de l'orphelinat, a exprimé sa reconnaissance en ces mots : « De tout coeur, au nom des enfants et en mon nom propre, merci grand merci à l'ambassadeur. Avec autant d'enfants, on est toujours heureux de recevoir de l'aide ». Elle a salué un geste important permettant aux pensionnaires de passer les fêtes dans de bonnes conditions.

À Nkombo, un second don dans une ambiance festive

La délégation s'est ensuite rendue à l'orphelinat Fondation Duhamel et Simone, à Nkombo, dans le 8e arrondissement Djiri, qui héberge environ 40 enfants. Accueillis dans une ambiance chaleureuse faite de chants de louange et de sourires, les donateurs y ont remis des vivres similaires ainsi que deux livres de contes.

Dmitriy Nikitin, directeur du bureau congolais de l'agence de presse russe « Initiative africaine », s'est réjoui de ce geste de solidarité tout en rappelant que « C'est le geste qui compte. Nous voulons donner de la joie aux enfants, pas seulement pour le 24 ou le 25 décembre, mais pour toute l'année ».

Pour le responsable de l'orphelinat, Hulrich Ngoumba, ce don est un véritable soulagement. « Nous sommes très heureux que l'ambassade de Russie ait pensé à nous en ce moment de difficulté. C'est un coup de soulagement pour bien fêter la nativité avec les enfants », s'est-il réjoui.