Congo-Brazzaville: Religion-Diaspora - Les fidèles de l'Eglise Évangélique du Congo en France célèbrent Noël à Sevran

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, pour fêter la naissance de Jésus, plus de 400 fidèles des communautés évangéliques de Paris - Cortambert et du Pré Saint-Gervais étaient rassemblés à Sevran, près de Paris.

C'était jour de fête pour les membres de la diaspora de l'Eglise Évangélique du Congo (EEC) en France, celle-ci s'étant désormais unie au sein d'une même fédération de communautés.

Ce contexte appelant à l'unité a sans doute favorisé cette célébration conjointe des deux communautés. La salle Septime à Sevran, louée pour la circonstance, a fait salle comble. Le culte de Noël, suivi d'un réveillon culturel, s'y sont déroulés comme le veut la tradition protestante évangélique. Il a permis aux fidèles de vivre la fête de la nativité de la même manière que dans les paroisses et annexes de l'EEC en république du Congo.

La modératrice du jour, la pasteure Ève Gertrude Nganga-Ngongo, entourée de ses collègues Laurent Loubassou, Michel Koubanza, Paul Moussouaka et Ruth-Annie Mampembé de l'église protestante unie de France, a conduit le culte selon la liturgie classique de l'Eglise pour ce type de célébration.

Le mémorable cantique du recueil Kintwadi n° 112, "Kuma napi", relatif à la naissance de Jésus-Christ, a été entonné à l'unisson peu avant le moment de la prédication. Celle-ci a été dite par le pasteur Patrice Médard Kinouani, directeur de cabinet du président de l'Eglise Évangélique du Congo, en séjour en France.

Le prédicateur a enseigné le peuple de Dieu en se basant sur le chapitre 9, versets 5 et 6, du livre du prophète Esaïe, et lui a précisé ce que représente Noël. Il a fait un rappel historique et théologique sur la signification du mot.

Ensuite, il a situé au 4e siècle de notre ère la période de célébration de cette fête par les chrétiens dans le monde. Enfin, il a expliqué comment la naissance du fils de Dieu, Jésus-Christ, est porteuse de lumière dans le monde. La fête de la nativité, ce n'est pas seulement manger et boire en famille. C'est plutôt l'occasion du renouvellement pour le chrétien.

Après la pause et l'agape (repas en commun), la soirée culturelle a débuté à 3H du matin et tenu le public en haleine jusqu'à 6H. Trois heures de concert au cours desquelles les groupes ont rivalisé de talent pour la gloire de Dieu, avec la prestation de huit groupes, signe de la richesse culturelle et musicale au sein de la fédération des communautés de l'EEC en France.