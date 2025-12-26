Afrique: Yaya Touré - « L'avenir du football africain se jouera sur les détails technologiques »

interview

En marge d’un événement organisé par la marque TECNO, le légendaire milieu de terrain ivoirien Yaya Touré s’est confié à allAfrica sur sa vision du futur du football africain. Si les caprices de la météo ont contraint les organisateurs à annuler le match de gala initialement prévu, l’icône du football continental a profité de cette tribune pour livrer une réflexion lucide et engagée, à la croisée de la technologie et de la préservation du génie créatif africain.

Pour Yaya Touré, l’époque de l’apprentissage exclusivement intuitif est désormais révolue. L’ancien joueur de Manchester City estime que l’intégration des outils numériques est devenue incontournable dans la formation de la nouvelle génération. Selon lui, les supports vidéo et les gadgets technologiques permettent de transmettre des concepts tactiques complexes de manière plus rapide et plus efficace.

« C’est plus pratique d’expliquer les mouvements dans une salle avec une grande télévision et une caméra », explique-t-il, soulignant que cette approche visuelle aide les jeunes joueurs à mieux comprendre le jeu avant même d’entrer sur le terrain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L’icône ivoirienne rappelle que le très haut niveau européen s’est construit, depuis les années 2010, sur une analyse fine et méthodique des données. L’utilisation de capteurs GPS intégrés aux maillots permet aujourd’hui de mesurer les kilomètres parcourus, la fréquence des sprints ou encore l’intensité des efforts. Pour les staffs techniques, ces statistiques sont devenues essentielles afin d’ajuster les charges de travail et d’évaluer l’engagement réel des joueurs. Pour Yaya Touré, le football africain doit impérativement s’approprier ces outils de précision s’il souhaite combler son retard face aux grandes nations du football mondial.

Cependant, l’ancien international ivoirien se veut nuancer. Cette dépendance croissante aux chiffres comporte, selon lui, un risque réel. Il met en garde contre une approche trop rigide qui pourrait transformer les joueurs en simples exécutants, dénués de spontanéité. Évoquant son expérience d’encadrement à Tottenham, il regrette que certains jeunes perdent leur instinct et leur personnalité à force de suivre à la lettre les schémas dictés par l’analyse numérique.

Pour lui, l’enjeu majeur réside dans la recherche d’un équilibre subtil entre la rigueur des données et la créativité indispensable pour briller lors des grandes compétitions, à l’image de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc.

Au-delà de l’aspect purement technique, Yaya Touré voit dans ces avancées technologiques un levier stratégique pour renforcer le respect et la crédibilité du football africain sur la scène internationale. En combinant le talent naturel des joueurs du continent avec la discipline et la précision offertes par les nouvelles technologies, l’Afrique peut, selon lui, franchir un nouveau palier.

Il conclut par un message fort à destination de la jeunesse africaine, rappelant que si la technologie constitue un appui précieux, l’abnégation, la discipline et le travail acharné demeurent les véritables moteurs du succès.