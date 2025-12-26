Ile Maurice: Les priorités définies par le nouveau chairman

«Cet état des lieux a été un véritable eye opener», a déclaré Kunal Naik samedi 20 décembre, lors de sa première réunion de travail à la tête de la National Agency for Drug Control (NADC). Nommé chairman le 19 décembre, il a rencontré le Chief Executive Officer, le Dr Faizal Sulliman, pour analyser les obstacles freinant le fonctionnement de l'institution.

Selon Kunal Naik, les défis concernent notamment l'administration, les infrastructures, la gestion des ressources humaines et certaines zones d'ombre dans l'interprétation du mandat de la NADC.

«Certaines avancées, comme le recrutement du personnel, sont déjà en phase de concrétisation. Des résultats tangibles seront visibles à partir de janvier», a-t-il ajouté, soulignant que ces efforts s'appuient sur le travail accompli par le Dr Sulliman et son prédécesseur.

Le chairman a également annoncé que le National Drug Control Masterplan 2025-2029, en cours de finalisation avec les ministères concernés et les partenaires de l'agence, servira de plan directeur. «Ce document définira l'orientation nationale, les stratégies de law enforcement, et abordera les enjeux liés au VIH», a-t-il précisé.

Ces orientations s'appuient sur l'expérience de Kunal Naik, dont le parcours professionnel couvre plus de dix ans à Maurice et à l'international dans la santé publique, la réduction des risques, le VIH et les droits humains.

Psychologue et addictologue de formation, il a été chairperson du Mauritius Country Coordinating Mechanism, représentant de l'Afrique subsaharienne au Members Advisory Council de l'International Drug Policy Consortium, et collaborateur pour Médecins du Monde, les Nations unies et Harm Reduction International. Entre 2023 et 2025, il a siégé à la division Droits humains de la National Human Rights Commission of Mauritius.