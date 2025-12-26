Ile Maurice: VTT - Yannick Lincoln en maître incontesté !

Cette année encore, Yannick Lincoln a régné en maître incontesté sur la SIS MTB League.

Le multiple champion de Maurice a remporté les quatre manches au programme de la série. Lincoln a conclu avec des victoires lors des deux étapes de la dernière manche à Gros Bois les 15 et 16 novembre. Elles faisaient suite à celles du Morne (8 février), de Mo'Bike à Chamouny (3 mai) et du Domaine de l'Étoile à Sébastopol (20 septembre).

« Je suis particulièrement content que l'on ait de nouveau emprunté des chemins que l'on avait pas pris depuis longtemps lors des deux étapes de Gros Bois. Il a fallu rouvrir ces chemins», lâche d'emblée Yannick Lincoln.

Commentant sa victoire sur la seconde étape de la manche de Gros Bois, il déclare : «Çà s'est joué à l'usure. Jusqu'à Gris Gris, je me suis retrouvé avec Aurélie (Halbwachs-Lincoln), Cuan Bailey, Fabein Noelette, Romain Bayol, Hein Kruger et Simon Lagesse. A Bénarès, il ne restait plus que Cuan Bailey avec moi. Ce n'est qu'à 3 kilomètres que je l'ai lâché mais j'ai roulé à l'économie », relate-t-il.

Aurelie Halbwachs-Lincoln, grande gagnante de la ligue en marathon en compagnie de ses dauphines, Stéphanie Domaingue (à g.) et Nadine Van Rensburg.

«J'ai gagné toutes les manches de la série cette année et j'en suis heureux. Le marathon est le type d'effort qui me convient le mieux. J'apprécie la difficulté qu'il propose, le pilotage aussi», ajoute notre interlocuteur.

Yannick Lincoln se réjouit du fait que la SIS MTB League ait proposé des manches qui étaient différentes les unes des autres. «Les 100 km du Morne nécessitaient de l'endurance même si c'était relativement rapide. A Mo'Bike, c'était l'épreuve reine qui demandait à ce que l'on soit au top techniquement et physiquement. Je dois avouer que je n'ai jamais organisé une course dure. Nul besoin de préciser que c'était la manche que j'ai préféré. Au Domaine de l'Étoile, le parcours était tout plat et le but était de faire plaisir à tout le monde. En plus, c'est un joli endroit. Et puis, à Gros Bois, sur deux jours, on a renoué avec la cote sud. Le balisage était très compliqué à faire. C'est la deuxième année d'existence de la SIS League et je pense qu'elle a bien trouvé sa place sur le calendrier vététiste local», détaille Yannick Lincoln.

Tout cela n'aurait pas été possible si les propriétaires de toutes ces terres que l'on a traversées n'avaient pas joué le jeu. Ils sont une vingtaine et je les remercie chaleureusement.

La Place de Gros Bois offre un cadre idéal pour accueillir les courses de VTT

Yannick Lincoln se réjouit aussi du fait que le sponsor, la compagnie Nutricorp, a été très content de la reponse des participants. «Maintenant, il s'agit de tirer le bilan et réfléchir à ce que l'on va faire l'an prochain. On va certainement continuer à grandir. Nous avons, Aurélie (Halbwachs-Lincoln) et moi, quelques idées en tête. Mais il faut reconnaître que l'organisation demande beaucoup de temps et d'énergie. Mais il est clair que l'on espère avoir encore plus de participants lors des courses de 2026. Le souci est que certains vététistes ont un peu peur quand ils apprennent qu'il y aura des montées sur le parcours. Chacun a son niveau et son rythme d'entraînement et pour le marathon, il vaut mieux venir bien préparé. C'est aussi pour cette raison que nous proposons aussi le semi-marathon. Il nous permet de brasser plus large», conclut Yannick Lincoln.

Nul doute que la SIS League version 2026 nous réserve de belles surprises. Attendons voir...

Les grands espoirs du VTT local : Remi Mariette sur la première marche du podium avec à ses cotés Mathias de Guardia et Cuan Bailey (à dr.)

Les membres de la famille toujours présents sur le bord des routes pour encourager les compétiteurs.

Les vététistes effectuant un virage à Bel Ombre lors de la seconde étape de la dernière manche. On reconnaît notamment Aurélie et Yannick Lincoln.

Les vététistes empruntant les sentiers à l'intérieur des champs de cannes du sud de l'île.

Des activités étaient prévues à l'intention des enfants après l'ultime étape à Gros Bois.