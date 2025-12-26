Ile Maurice: Les envois intérieurs explosent par rapport à 2024

En cette période de Noël et du Nouvel An, la Mauritius Post met les bouchées doubles pour répondre à la forte demande de colis.

Cette semaine de décembre, alors que les envois se multiplient, le service postal s'emploie à garantir que courriers et colis parviennent à temps à leurs destinataires, pour que les fêtes se déroulent sans encombre. J

ayraj Ittoo, Head of Business Development & Projects à la Mauritius Post, souligne que cette année comparé à 2024, les envois intérieurs ont fortement augmenté avec de nombreuses commandes émanant d'entrepreneurs locaux. Les colis internationaux restent très demandés, comme chaque année.

Pour faire face à cet afflux, la poste a mis en place plusieurs dispositions. Pour optimiser les livraisons pendant les fêtes, cinq bureaux de poste ont ouvert leurs portes dans des centres commerciaux avec des horaires prolongés, dont les malls Tribeca, Phoenix et Riche-Terre, qui restent ouverts au-delà de 16 heures.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le terrain, les facteurs accomplissent un travail d'arrache-pied, souligne Jayraj Ittoo. Quant aux équipes du département Inland Parcel, ils réceptionnent les envois depuis plusieurs bureaux et travaillent deux heures supplémentaires par jour pour en assurer la distribution. Cinq vans ont été mis à disposition pour les livraisons.

Les formulaires pour les envois intérieurs sont désormais imprimés sur les cinq types de boîtes disponibles, ce qui facilite le dépôt des colis, en plus des sacs biodégradables mis à disposition.

Dans le cadre des festivités, la Poste participe également à la distribution de cadeaux aux enfants âgés de quatre à 9 ans ayant écrit au Père Noël. Avec son équipe, ce dernier ira remettre une cinquantaine de présents à ces enfants.