Ile Maurice: Un siècle au service de la terre, de la mer et du ciel

Cela fait cent ans que la météorologie mauricienne a trouvé refuge sur les hauteurs de Vacoas. Un siècle d'observations, de relevés patients et de vigilance constante, au service d'un territoire exposé aux aléas climatiques.

En 2025, le déplacement du siège de l'observatoire météorologique de Pamplemousses à Vacoas, opéré en 1925, est ainsi commémoré comme une étape fondatrice dans la structuration des services météorologiques nationaux.

Lors d'une conférence de presse tenue le lundi 22 décembre au siège des Mauritius Meteorological Services (MMS) à Vacoas, le Dr Prithiviraj Booneeady, Acting Director, a rappelé le rôle central de l'institution dans le fonctionnement quotidien du pays.

Il a souligné que les MMS produisent des services essentiels, indispensables à la sécurité et à l'économie nationale. «Aucun avion ne décolle sans un rapport météorologique émis par nos services», a-t-il insisté, précisant que le MMS fournit également des bulletins maritimes deux fois par jour, essentiels au secteur du shipping. Des observations qui ne concernent donc pas uniquement la terre ferme, mais aussi la mer et le ciel, au cœur des échanges régionaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'histoire météorologique de Maurice remonte bien au-delà de 1925. Dès 1733-1754, des documents attestent du passage de cyclones affectant Maurice et La Réunion. À l'époque, ces observations revêtaient une importance stratégique, l'île servant de carrefour maritime entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique et les Amériques.

Au XIXe siècle, sous l'impulsion du Dr Charles Meldrum, le Royal Alfred Observatory de Pamplemousses devient une station de référence, alliant observations météorologiques et astronomiques. Mais face aux contraintes géographiques et sanitaires, un nouveau site s'impose : Vacoas.

À Vacoas, un anémomètre presque centenaire, toujours en état de fonctionnement, symbole de cent ans d'observations et de vigilance météorologiques au service de Maurice.

C'est au début des années 1920 que la météorologie moderne prend véritablement forme à Vacoas. Albert Walter y initie les premières observations de vents en altitude à l'aide de cerfs-volants, avant d'introduire les ballons-sondes, permettant d'atteindre jusqu'à 6 000 mètres dès 1925.

L'observatoire s'équipe progressivement d'instruments essentiels: thermomètres, baromètres, pluviomètres, anémomètres et néphoscopes renforçant la fiabilité des prévisions, notamment pour l'aviation. Au fil des décennies, ces techniques pionnières laisseront place aux satellites, aux stations automatiques et aux radars Doppler.

Parmi les symboles forts de ce centenaire figure un anémomètre presque centenaire, toujours en parfait état de fonctionnement. La conférence s'est poursuivie par une visite des installations, permettant de découvrir cette technologie et d'en comprendre le fonctionnement.

Sa longévité exceptionnelle est le fruit d'une maintenance rigoureuse assurée, année après année, par le personnel du service météorologique. D'une efficacité éprouvée, cet instrument demeure unique dans la région, Maurice étant aujourd'hui le seul pays de la SADC à conserver un tel équipement historique encore opérationnel, explique l'un des météorologues.

Les responsables des MMS ont réaffirmé que notre île dispose aujourd'hui d'un service météorologique «state of the art», doté de radars modernes, de systèmes satellitaires performants et d'un réseau d'observation couvrant Maurice, Rodrigues, Agalega et Saint-Brandon.

Des projets sont en cours, notamment l'implantation d'équipements hydrométéorologiques et radar à Rodrigues, le renforcement des stations automatiques et la numérisation des données climatiques anciennes. L'ambition est claire : garantir des services météorologiques fiables et renforcer la résilience du pays face aux défis climatiques à venir.