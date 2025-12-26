Afrique: Jean-Louis Gasset - Le dernier champion d'Afrique est décédé

Champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire pour l'avoir dirigée lors du premier tour de la CAN 2023, Jean-Louis Gasset est décédé vendredi à l'âge de 72 ans.

Alors que la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025 entame sa deuxième journée de matches de groupe, une triste nouvelle s'est répandue : Jean-Louis Gasset, ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, est mort. À la tête des Éléphants pendant deux ans (janvier 2022 - janvier 2024), il a vécu une fin d'aventure singulière, quittant son poste après une phase de groupes manquée lors de la CAN disputée en Côte d'Ivoire en 2024. Remplacé par son adjoint Émerse Faé, il a vécu de loin le sacre invraisemblable d'une équipe qu'il avait laissée à la troisième place de son groupe et qui s'était qualifiée de justesse pour les huitièmes de finale.

Avant la Côte d'Ivoire, dont il fut le sélectionneur à partir de janvier 2022, il avait connu une première expérience comme entraîneur principal avec Montpellier en janvier 2017.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de ses dernières expériences comme entraîneur principal, Jean-Louis Gasset a également passé de longues années aux côtés de Laurent Blanc (2007-2016), qu'il avait côtoyé lorsque les deux hommes étaient encore joueurs à Montpellier. Débutée à Bordeaux, leur collaboration a été marquée par un titre de champion de France en 2009, année où les Girondins ont aussi remporté la Coupe de la Ligue et le Trophée des champions. Après une demi-saison au MHSC, le temps de sauver le club de la relégation, il est resté deux ans à Saint-Étienne.

Après avoir quitté son poste en pleine CAN en janvier 2024, il avait rebondi à l'Olympique de Marseille. Dans un rôle de « pompier », il avait conduit l'équipe phocéenne à la 8e place de Ligue 1, tout en atteignant les demi-finales de la Ligue Europa.