Sénégal: Lutte contre les trafics illicites - Trois individus arrêtés avec plus de 500 millions de faux billets de banque

Œuvrant dans le cadre de la lutte contre le trafic et la mise en circulation de faux billets de banque, la brigade de Recherches de Keur Massar à procédé à la garde à vue de trois (03) individus dont deux (02) sénégalais et un (01) ressortissant nigérien et à la saisie d'une contre valeur d'un montant de cinq cent millions (500.000.000) en dollars et francs CFA.

En effet, il s'agit d'un ressortissant nigérien qui est arrivé au Sénégal en possession de billets noirs et de faux billets de banque en dollars et francs CFA. Membre d'un réseau de faussaires, il a contacté un citoyen sénégalais pour le lavage éventuel des billets noirs à l'aide de procédés chimiques.

C'est au cours des démarches pour l'acquisition du matériel nécessaire au lavage des billets noirs que le réseau a été infiltré. Aussitôt, un dispositif de surveillance et de filature a été mis en place.

Le 22 décembre 2025, les éléments de la Brigade de Recherches ont mis fin aux agissements de la bande des trois (03) individus dont l'un était le conducteur du véhicule de marque RENAULT qui leur servait de moyen de transport.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La somme de cinq cent (500) millions de francs CFA a été trouvée par devers le ressortissant nigérien en coupures de dix mille (10.000) en francs CFA et en coupures de cent (100) dollars.

Le véhicule de marque RENAULT leur servant de moyen de transport a été également saisi. La Gendarmerie nationale appelle les populations à la vigilance et les invite à contacter gratuitement les numéros 123 ou 800002020 pour toute information utile.