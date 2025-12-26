Burkina Faso: Fêtes de fin d'année à Ouagadougou - 850 Policiers municipaux et 200 VADS mobilisés pour la sécurité urbaine

À l'occasion des fêtes de fin d'année, la Police Municipale de Ouagadougou renforce le dispositif de sécurisation afin de permettre aux populations de célébrer dans la quiétude. Pour ce faire, les interventions sont intensifiées et les actions mutualisées sur l'ensemble du territoire communal.

Au total, environ huit cent cinquante (850) policiers municipaux sont déployés, appuyés par deux cents (200) Volontaires Adjoints de Sécurité (VADS). Une cinquantaine de carrefours stratégiques sont occupés avec l'appui des VADS pour la surveillance des feux tricolores, la régulation de la circulation et la sensibilisation des usagers au respect du code de la route.

Par ailleurs, des patrouilles et des rondes sont menées autour des marchés, des gares, des marchés à bétail, des débits de boissons et des zones sensibles, afin de prévenir les troubles mineurs et lutter contre les nuisances sonores. Une sécurisation particulière des lieux de culte est également prévue les 24, 25 et 31 décembre.

Concernant le désencombrement de la voie publique, des équipes effectuent des contrôles pour lutter contre les stationnements anarchiques. La Police Municipale invite enfin les citoyens à respecter les consignes des agents déployés.