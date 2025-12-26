Sénégal: L'administration pénitentiaire va recruter 418 agents en 2026 (DG)

Dakar — L'administration pénitentiaire va procéder au recrutement de 418 agents en 2026, a annoncé, vendredi, son directeur général, l'inspecteur Aliou Ciss.

"Nous sommes restés deux années sans procéder à des recrutements. Mais pour l'année 2026, nous avons de l'espoir, car dans le cadre de la loi de finances 2026, il est prévu un recrutement de 418 personnes", a-t-il déclaré.

M. Ciss a fait cette annonce lors d'une visite qu'il a effectuée à la Foire internationale de Dakar (FIDAK), qui a démarré le 7 décembre et se poursuivra jusqu'au 31 de ce mois.

Il a reconnu que le manque d'effectif constitue "une réalité" au sein de l'administration pénitentiaire, estimant qu'il faut "combler ce gap".

L'inspecteur Aliou Ciss s'est également prononcé sur le port du bracelet électronique, un recours qui peut permettre, "en partie" de désengorger les établissements pénitenciers.

"C'est une mesure à saluer mais tout le monde ne peut pas y être éligible car il répond à des critères et c'est au juge de prendre cette décision", a précisé M. Ciss.

À la FIDAK, il s'est rendu au stand de l'administration pénitentiaire mais a également visité les stands d'autres structures se trouvant à proximité, comme ceux de la gendarmerie nationale, de la police nationale, du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique ainsi que celui du ministère de l'Education nationale.

L'administration pénitentiaire participe à la FIDAK depuis 1984, a renseigné l'inspecteur Ciss.

Il a expliqué que la FIDAK offre l'occasion de "présenter aux visiteurs le corps [de l'administration pénitentiaire] dans ses différentes composantes", de "parler de ses missions et de l'historique depuis sa création jusqu'à nos jours car elle a connu différentes évolutions".

Sur place, des agents ont présenté les différentes activités de préparation à la réinsertion sociale menées dans les établissements pénitenciers, et ce à travers la formation, l'éducation, les activités d'auto production industrielle et agricole.