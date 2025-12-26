Afrique: Gana Guèye - 'Défendre les couleurs de son pays, c'est une fierté et une responsabilité'

26 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

 La perspective de défendre les couleurs nationales est "une fierté et une responsabilité" qui motive à travailler davantage en club, a déclaré, jeudi, à Tanger, le milieu de terrain des Lions, Idrissa Gana Guèye.

"Tout joueur africain rêve de jouer une CAN. Défendre le Sénégal est une fierté et une responsabilité qui nous poussent à bien travailler en club et à continuer à défendre notre pays", a-t-il déclaré en conférence de presse, à la veille du match contre la RD Congo, comptant pour la deuxième journée la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc.

Gana Guèye, joueur le plus capé de l'équipe nationale avec 123 sélections depuis 2011, a dit avoir "toujours envie" de gagner encore une coupe avec les Lions.

"La CAN est très importante pour nous, Africains et Sénégalais. Avoir gagné cette compétition fait partie de mes plus beaux souvenirs, tout comme jouer une finale, même si elle a été perdue. Nous tenons beaucoup à cette compétition", a insisté l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.

"Je suis encore là, je continue à faire ce que j'ai toujours fait, que ce soit en club ou en équipe nationale. Nous continuons à travailler et nous nous en sentons capables", a ajouté le champion d'Afrique 2022 avec le Sénégal.

Gana Guèye a également évoqué le rôle des cadres dans l'équipe.

"Quand j'ai rejoint l'équipe du Sénégal, il y avait des cadres ; aujourd'hui, mon rôle a changé. Je fais partie des cadres et c'est à nous de montrer le chemin, à l'entraînement, en dehors du terrain et après les matchs, en faisant passer les messages du coach", a-t-il expliqué.

"Nous apportons cette expérience aux plus jeunes et de la sérénité, ce qui permet au groupe de fonctionner et de viser loin dans la compétition", a souligné le joueur d'Everton (Angleterre), formé à l'institut Diambars (Sénégal).

