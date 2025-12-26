Afrique: Desabre veut allier discipline et audace pour mettre en difficulté le Sénégal

Le sélectionneur de la République démocratique du Congo (RDC), Sébastien Desabre, a dit vendredi miser sur "la discipline tactique" et "la prise de risques" pour espérer obtenir un résultat face au Sénégal, "l'une des meilleures équipes" du continent.

"Lorsque nous jouons contre le Sénégal, l'une des meilleures équipes d'Afrique selon moi, il est évident que sans discipline tactique et sans prise de risques, il est impossible d'obtenir des résultats. Dans notre effectif, nous avons des joueurs à l'aise tactiquement. Nous allons regarder cette équipe droit dans les yeux et déployer notre meilleur football", a-t-il promis.

Le technicien s'exprimait lors d'une conférence de presse, à la veille du match contre le Sénégal, comptant pour la deuxième journée du groupe D à la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025 au Maroc.

La rencontre va se dérouler au stade Ibn Battuta de Tanger, à partir de 15h GMT. Une victoire qualifierait les Léopards, comme leurs adversaires sénégalais, pour les huitièmes de finale de la compétition.

Selon Desabre, l'équipe de la République démocratique du Congo va aborder la rencontre contre le Sénégal "comme un deuxième match de la compétition. Nous nous connaissons bien et nous nous sommes affrontés il n'y a pas longtemps. Nous sommes arrivés hier à Tanger et nous allons faire une séance d'entraînement. Nous restons concentrés pour livrer une bonne prestation samedi. "

Il est revenu sur les statistiques du Sénégal, rappelant que "sur les 16 derniers matchs du Sénégal (10 en Coupe du monde et six en CAN), l'équipe a marqué 32 buts et n'en a encaissé que quatre, dont trois contre la RDC".

Ces chiffres montrent, selon lui, que ses joueurs sont "capables de [...] mettre [l'équipe sénégalaise] en difficulté".

Le Sénégal avait battu en septembre dernier la RDC à Kinshasa sur le score de 3-2, lors des éliminatoires du Mondial 2026.

Interrogé sur ce match, qui avait privé la RDC d'une qualification directe pour la Coupe du monde, Desabre a assuré que son équipe reste concentrée sur le moment présent et sur le futur.

"Que ce soit le Sénégal ou une autre équipe, nous restons focalisés. Il n'y a pas de différence particulière. Nous devons être à notre meilleur niveau. Le Sénégal est un grand rival depuis notre première rencontre en éliminatoires, mais chaque équipe a une faiblesse, et c'est ce que nous allons essayer d'exploiter samedi", a-t-il ajouté.

"Etre le plus agressif possible pour mettre le Sénégal en difficulté"

Samuel Moutoussamy, milieu de terrain congolais présent à la conférence de presse, a soutenu que lui et ses coéquipiers sont "concentrés sur la récupération pour être le plus en forme possible".

"Nous connaissons la qualité de cette équipe et devons faire notre meilleur match possible face à une grande nation", a-t-il dit, en insistant sur l'envie de son équipe de se qualifier pour le prochain tour de la CAN 2025.

"La meilleure manière de le faire est de gagner tous nos matchs. Nous allons être le plus agressifs possible pour les mettre en difficulté. Nous voulons faire bonne figure. Nous savons que nous pouvons faire la différence contre eux et nous avons envie de le démontrer", a-t-il affirmé.