Sénégal: Saraya - 16 dragues détruites sur le fleuve Falémé, deux individus interpellés

26 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Les éléments de la zone militaire n°4 ont procédé, jeudi, à la destruction de 16 dragues en pleine activité sur le fleuve Falémé à Lingokhoto, dans le cadre des opérations de sécurisation qu'ils mènent dans la région de Kédougou (sud-est), a-t-on appris de source sécuritaire.

"Au cours de l'intervention, deux ressortissants maliens qui opéraient sur le site ont été interpellés, tandis que les autres individus ont pris la fuite en se réfugiant de l'autre côté du fleuve. Les deux personnes arrêtées ont été remises à la disposition de la gendarmerie pour la suite de la procédure", rapporte cette source.

Elle signale que ces dragueurs rejoignaient régulièrement le côté sénégalais pour y opérer, avant de se replier aussitôt en territoire voisin dès l'arrivée des forces de défense et de sécurité.

"Cette fois-ci, ils ont été surpris par l'intervention militaire", a-t-elle renseigné.

Cette opération est perçue comme un véritable soulagement pour les populations riveraines, qui dénonçaient depuis longtemps une activité minière nuisible à l'environnement et préjudiciable à leurs activités de maraîchage.

Lingokhoto, un village de la commune de Missirah Sirimana, dans département de Saraya, ait partie des couloirs d'orpaillage de la région de Kédougou.

