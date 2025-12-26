Afrique: CAN - L' Angola et le Zimbabwe se neutralisent

Début du deuxième tour de la phase des groupes de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025

L'Angola et le Zimbabwe ont fait match 1-1, ce vendredi à Marrakech

Au menu de cette journée : l'Égypte affronte l'Afrique du Sud, la Zambie joue contre les Comores et le Maroc sera contre le Mali

Angola 1-1 Zimbabwe

Buteurs : G.Dala 24e / K. Musona 45+6

Angola et le Zimbabwe se sont quittés sur un match nul (1-1), vendredi au Stade de Marrakech, lors de leur rencontre du groupe B de la TotalEnergies Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Un résultat qui a laissé les deux sélections toujours en quête de leur première victoire dans la compétition, au terme d'un duel rythmé et disputé, où les défenses ont été mises à rude épreuve.

L'Angola a ouvert le score à la 24e minute, concrétisant une entame ambitieuse. Bien servi dans la profondeur par Tó Carneiro, Gelson Dala a conclu avec sang-froid d'une frappe du pied droit, placée au ras du poteau gauche. Une récompense logique pour les Palancas Negras, entreprenants et agressifs dans le jeu.

Progressivement, le Zimbabwe est monté en puissance et a fini par être récompensé dans le temps additionnel de la première période. À la 45e+6, Knowledge Musona a profité d'une transition rapide pour ajuster le gardien angolais d'un tir du droit depuis le côté droit de la surface, après un service décisif de Bill Antonio, et a remis les deux équipes à égalité.

Au retour des vestiaires, l'Angola a pris le contrôle du ballon et du territoire, multipliant les situations dangereuses et maintenant une pression constante sur le camp zimbabwéen. Malgré cette domination, les occasions franches ont manqué de précision dans le dernier geste. De son côté, le Zimbabwe s'est montré menaçant en contre et a même entretenu l'espoir d'un coup parfait en fin de rencontre.

Même après quatre minutes de temps additionnel, le score n'a plus évolué. Les deux équipes se sont finalement séparées sur un partage des points qui reflète l'intensité et l'équilibre de la rencontre.

Avec ce nul, l'Angola et le Zimbabwe restent sans succès à la CAN 2025. Leur qualification pour les phases à élimination directe dépendra désormais de leurs performances lors des prochaines journées de la phase de groupes.

Les déclarations d'après-match

Alfredo Ribeiro - TotalEnergies Man of the Match - Angola - Milieu de terrain

« Dans cette compétition, on n'a pas le temps de trop réfléchir ni de se laisser envahir par la tristesse, car trois jours plus tard, un autre match vous attend. Il reste toujours une chance, et il faut être fort mentalement. Comme je l'ai déjà dit après le match contre l'Afrique du Sud, nous avons perdu à cause d'un seul détail. Aujourd'hui encore, c'est la même chose, et nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il faut changer cette manière de faire pour aller chercher les trois points, et bien sûr, nous travaillons là-dessus. »