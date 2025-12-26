Afrique: Zambie - Comores - Pas le droit à l'erreur

La Zambie affrontera les Comores vendredi à 18h30 au stade Mohammed V de Casablanca, dans une rencontre déjà décisive du groupe A de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.

Accrochée par le Mali (1-1) lors de la première journée, avec une égalisation arrachée dans les derniers instants, la Zambie a sauvé bien plus qu'un point. Ce résultat a offert un précieux supplément de confiance aux Chipolopolo et renforcé leur détermination à aller chercher un premier succès dans ce tournoi, un pas important vers une qualification pour les huitièmes de finale.

Portée par l'élan de son entrée en lice et par l'équilibre tactique affiché, la sélection zambienne cherchera à imposer son tempo dès les premières minutes, tout en exploitant les espaces que pourrait laisser son adversaire.

Les Comores, de leur côté, abordent ce rendez-vous sous pression après leur courte défaite (2-1) face au pays hôte, le Maroc. Conscients qu'une nouvelle contre-performance compliquerait sérieusement leurs ambitions, les Coelacanthes savent qu'une victoire est indispensable pour rester pleinement en course.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Zambie tentera de trouver le juste milieu entre solidité défensive et efficacité offensive, en maîtrisant le rythme sans s'exposer inutilement. Les Comores, eux, devront prendre des initiatives, se montrer dangereux offensivement tout en restant vigilants face aux transitions rapides adverses. De quoi promettre une rencontre ouverte, aux multiples scénarios possibles.

Ce qui a été dit

Moussa Sichone - sélectionneur de la Zambie :

« Les Comores ne seront pas un adversaire facile. C'est une bonne équipe, avec des joueurs rapides qui savent bien se positionner sur le terrain. Nous nous attendons à un match intense et nous y sommes prêts. Ce sera une rencontre très tactique et nous devrons rester disciplinés. Le nul contre le Mali a été important pour nous, surtout pour un premier match. Nous l'avons analysé et nous travaillerons pour corriger nos erreurs. Le deuxième match est crucial, mais je ne veux pas mettre de pression inutile sur les joueurs. Ils savent ce qui est en jeu et sont déterminés à se battre pour les trois points. »

Fashion Sakala - capitaine de la Zambie :

« Nous sommes totalement prêts pour ce match. Nous savons que ce ne sera pas facile face aux Comores, mais notre objectif est clair : gagner. L'ambiance est très bonne au sein du groupe et cela nous aide énormément. Depuis le début de la préparation, notre ambition est de nous qualifier pour le prochain tour. Nous ne voulons pas laisser passer cette opportunité lors de ce deuxième match et nous nous battrons pour obtenir les trois points. »

Stefano Cusin - sélectionneur des Comores :

« Ce match contre la Zambie est extrêmement important. Nous allons affronter une équipe qui possède des attaquants de grande qualité. Nous nous sommes bien préparés et notre approche sera adaptée à leur style de jeu. Cette rencontre compte beaucoup pour nous et nous ferons tout pour la gagner. La Zambie est une équipe solide, mais nous sommes déterminés à réussir. »

Mzian Maolida - Comores :

« Ce match contre la Zambie est très important et nous sommes prêts. Nous avons beaucoup travaillé sur l'aspect tactique afin d'aller chercher les points. Il n'y a pas de secret : nous jouerons avec une grande détermination pour remporter cette rencontre. »

La stat avant-match

Au total, la Zambie et les Comores se sont affrontées à sept reprises sur la scène internationale. Les Chipolopolo se sont imposés à quatre reprises, tandis que les Coelacanthes ont signé deux victoires, pour un match nul entre les deux sélections.