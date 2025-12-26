Afrique: Égypte - Afrique du Sud - Zoom sur un classique africain

La dernière fois que ces deux géants se sont affrontés à la CAN, c'était un des plus grands exploits du tournoi.

En 2019, au Stade international du Caire, Thembinkosi Lorch avait crucifié les Pharaons d'un but décisif. Le Caire muet, plus de 60 000 spectateurs sous le choc : l'Afrique du Sud éliminait l'Égypte en huitièmes de finale.

Six ans plus tard, l'histoire se répète. Égypte et Afrique du Sud se retrouvent sur la scène africaine. Cette fois, l'enjeu n'atteint pas le dramatique de 2019, mais la confrontation reste lourde de sens. Deux nations emblématiques, un duel de prestige et une rivalité historique.

Les deux équipes arrivent avec confiance après leur victoire inaugurale en groupe B. Un second succès placerait l'une ou l'autre sur la voie directe des huitièmes de finale.

L'Afrique du Sud quitte Marrakech pour le Grand Stade d'Agadir, tandis que l'Égypte retrouve le confort d'un deuxième match sur un terrain qu'elle connaît parfaitement.

Les Pharaons ont débuté par une victoire difficile face au Zimbabwe (2-1), Salah offrant le succès dans le temps additionnel. Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, reconnaît la force de l'Afrique du Sud et sait que ce match sera un test plus exigeant.

Un petit doute plane cependant sur la condition de Mohamed Hamdi, sorti contre le Zimbabwe. Mais Hassan dispose d'un effectif expérimenté et complet, capable de viser une deuxième victoire d'affilée.

Le match évoque aussi des souvenirs au coach égyptien, qui faisait partie de l'équipe sacrée contre l'Afrique du Sud en finale de la CAN 1998 (2-0).

De l'autre côté, Hugo Broos puise lui aussi dans l'histoire. En 2017, le Belge avait mené le Cameroun au titre continental face à l'Égypte (2-1 en finale à Libreville). Pour lui, affronter un adversaire déjà battu apporte toujours une motivation supplémentaire.

Broos a construit une équipe ambitieuse au Maroc, en quête de succès continental et d'un deuxième sacre personnel en tant qu'entraîneur.

Bafana Bafana a lancé sa CAN par une victoire 2-1 contre l'Angola, portée par Lyle Foster. Auteur d'un but et d'une passe décisive lors du premier match, il restera l'élément clé de l'attaque sud-africaine face à une Égypte redoutable.

Histoire, ambition et qualification se croisent : Égypte - Afrique du Sud promet un nouveau chapitre intense dans cette rivalité légendaire.

Ce qu'ils ont dit

Hossam Hassan - Égypte : « L'Afrique du Sud est très forte. Nous la respectons. Ils sont parmi les favoris du tournoi. Nous avons une longue histoire contre eux, parfois ils ont gagné, parfois nous. Nous avons étudié leurs forces et leurs faiblesses. Ils jouent vite et court, mais nous avons des plans pour les contenir. »

Mahmoud Hassan Trezeguet - Égypte : « C'est un match très important dans notre groupe. Nous voulons un résultat positif. Nous respectons l'Afrique du Sud et sa manière de jouer. Le coach et le staff ont préparé un plan pour que nous soyons prêts et rendre fiers les Égyptiens. Le passé, comme la CAN 2019, est derrière nous. Nous pensons uniquement à l'avenir. »

Hugo Broos - Afrique du Sud : « Nous sommes excités de jouer contre l'Égypte. Sept fois champions, ce sont des joueurs incroyables, Salah, Marmoush... mais nous avons confiance en notre équipe et nous montrerons nos qualités. »

Lyle Foster - Afrique du Sud : « Le moral est très élevé après notre victoire initiale. C'est un match important : nous avons trois points et une victoire nous rapprocherait des huitièmes. Tout le monde est concentré et prêt. Nous savons que la complaisance peut arriver, mais nous avons nos propres standards à maintenir. »

Stat de la rencontre

L'Afrique du Sud est invaincue lors de ses six derniers matches contre l'Égypte : quatre victoires et deux nuls. La dernière victoire égyptienne remonte au 15 novembre 2006, en amical à Griffin Park (1-0, but d'Emad Moteab à la 3e minute).