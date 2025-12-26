Afrique: Angola-Zimbabwe - Un duel sous pression, entre nécessité de réagir et espoir de rebond

Deuxième sortie et déjà une forme de verdict. Battues lors de leur entrée en lice, l'Angola et le Zimbabwe se retrouvent ce jeudi au Grand Stade de Marrakech pour un match qui pourrait peser lourd dans l'équation de la qualification. Dans un groupe où les marges sont infimes, ce face-à-face prend des allures de match couperet, malgré le caractère encore précoce de la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc.

Les deux sélections ont laissé des impressions contrastées lors de leur premier match, mais un constat commun s'impose : le contenu n'a pas toujours récompensé le résultat. Suffisant pour nourrir des regrets, mais aussi des convictions à l'approche de ce rendez-vous décisif.

L'Angola, entre frustration et lucidité

Côté angolais, la défaite inaugurale a laissé un goût amer. Les Palancas Negras se sont procuré plusieurs occasions nettes, sans parvenir à faire basculer la rencontre. Pour Patrice Beaumelle, il n'est toutefois pas question de tout remettre en cause.

Le sélectionneur angolais insiste sur la continuité et la correction des détails. « Nous avons affronté une équipe solide et montré de bonnes choses. À ce niveau, ce sont les erreurs qui se paient cash », a-t-il rappelé, mettant l'accent sur la rigueur et l'efficacité dans les zones décisives.

L'Angola sait que le temps n'est plus à l'observation. Sans tomber dans la précipitation, le groupe devra transformer ses intentions en actes. La solidité mentale et la capacité à gérer la pression seront déterminantes dans un match qui pourrait définir la suite du parcours.

Jonathan Buatu, l'un des cadres défensifs, partage cette analyse sans détour. « Nous avons joué contre une très bonne équipe, invaincue depuis longtemps. Cela montre que notre performance n'était pas mauvaise. Maintenant, l'important est de conserver ce que nous avons bien fait et de corriger nos erreurs », explique-t-il, avec la volonté de repartir sur des bases solides.

Le Zimbabwe, sans complexe mais dos au mur

En face, le Zimbabwe avance avec la même urgence. Cruellement battus dans les dernières minutes lors de leur premier match, les Warriors ont montré une organisation dynamique et une intensité capable de bousculer des adversaires plus expérimentés.

Pour Marian Marinica, le message est clair : tourner la page sans renier l'identité. « Dans ce groupe, toutes les équipes ont encore leur chance. Le passé est derrière nous, nous devons regarder vers l'avenir », a-t-il déclaré, appelant ses joueurs à aborder ce match avec courage et lucidité.

Le technicien roumain s'attend à une rencontre très disputée, conscient que « dans ce genre de match, l'une des deux équipes devra céder ». Une réalité assumée, dans un contexte où la gestion émotionnelle pourrait faire la différence.

Capitaine et leader du milieu, Marvelous Nakamba incarne cet état d'esprit. « Nous nous entraînons bien, nous avons analysé notre premier match et maintenant tout est concentré sur cette rencontre. Nous voulons tout donner et obtenir un résultat positif », a-t-il confié, recentrant le débat sur le collectif et l'engagement.

Les propos d'avant-match

Patrice Beaumelle - Sélectionneur Angola :

« Ce sera un match crucial pour les deux équipes. Nous avons analysé le Zimbabwe, une équipe avec une nouvelle dynamique, beaucoup de mouvement et de vitesse. Ils jouent sans complexe et nous nous attendons à un match ouvert. »

Jonathan Buatu - Défenseur Angola : « Nous avons regardé nos erreurs, mais aussi ce que nous avons bien fait. L'objectif est d'apporter ces éléments positifs lors du prochain match et d'être plus efficaces. »

Marian Marinica - Sélectionneur Zimbabwe : « Ce groupe est très équilibré. Nous avons perdu dans les dernières minutes lors du premier match, mais mentalement, nous devons avancer. Le passé est derrière nous. »

Marvelous Nakamba - Capitaine Zimbabwe : « L'équipe est prête. Nous avons travaillé, analysé notre match et maintenant nous nous concentrons uniquement sur l'Angola. »

La stat d'avant-match

Les deux sélections se sont déjà croisées à quatre reprises lors des qualifications à la CAN (1998 et 2013), avec un avantage pour l'Angola, qualifiée à chaque fois. Elles se sont également affrontées lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2006, chaque équipe s'imposant à domicile, avant que l'Angola ne décroche sa qualification pour le Mondial en Allemagne.

Sur leurs quatre dernières confrontations, l'Angola s'est imposée à trois reprises, tandis que le Zimbabwe compte une victoire. Leur première rencontre remonte à 1985, lors d'un match amical remporté par le Zimbabwe (3-2).