Afrique: CAN 2025 - Des classiques en vue pour le deuxième tour

La deuxième journée de la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc s'annonce comme un véritable tournant.

À partir de vendredi, la compétition va quitter le terrain des promesses pour entrer dans celui de l'intensité pure, avec une série d'affiches majeures et de rivalités historiques susceptibles de dessiner les premiers contours du tableau à élimination directe.

Après une première journée riche en buts, en scénarios renversants et en messages forts, la CAN entre dans une phase où le pedigree, l'expérience et la dimension psychologique pèseront autant que la forme du moment.

Le premier acte a livré 29 buts en 12 rencontres, assortis de six clean sheets, illustrant un équilibre subtil entre ambitions offensives et rigueur défensive. Dans des groupes déjà très serrés, cette deuxième vague de matches pourrait agir comme un premier filtre entre prétendants affirmés et outsiders sous pression.

Plusieurs des nations les plus titrées du continent vont se croiser au cours des trois prochains jours, tandis que des derbies régionaux viendront pimenter des rencontres où l'orgueil compte parfois autant que les points.

Égypte - Afrique du Sud : un classique aux allures de sommet

Le choc entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, vendredi, fait figure d'affiche phare de cette journée. Les deux sélections se connaissent bien et partagent une histoire dense et souvent électrique à la CAN, leurs confrontations ayant régulièrement pesé sur le destin des tournois.

Vainqueurs lors de la première journée, les Pharaons se sont une nouvelle fois reposés sur l'influence décisive de Mohamed Salah, tandis que l'Afrique du Sud a fait la différence face à l'Angola grâce à son sang-froid en fin de match et au réalisme de Lyle Foster. Avec trois points chacun, l'enjeu est clair : la première place du groupe B est déjà en jeu.

Au-delà des schémas tactiques, ce duel oppose deux héritages : sept fois championne d'Afrique, l'Égypte face à une sélection sud-africaine habituée à faire tomber les géants du continent.

Avec deux équipes lancées et des arguments offensifs de part et d'autre, la rencontre pourrait déjà peser lourd dans la hiérarchie du groupe. Plus tôt dans la journée, l'Angola et le Zimbabwe, battus lors de leur entrée en lice, s'affronteront dans un match déjà capital.

Le Maroc à domicile, le Mali armé jusqu'aux dents

Plus tard vendredi, le Maroc reçoit le Mali dans une rencontre chargée de symboles. Les Lions de l'Atlas, premiers Africains demi-finalistes d'une Coupe du Monde, avancent portés par leur public et une entrée en matière maîtrisée. En face, le Mali présente un effectif dense, athlétique et techniquement très complet.

Le but de Brahim Díaz lors du match inaugural a confirmé le potentiel offensif marocain, mais l'intensité du milieu malien, incarnée par l'activité incessante de Lassine Sinayoko, promet un affrontement loin d'être déséquilibré. Pour le Mali, un résultat positif bouleverserait l'équilibre du groupe A. Plus tôt dans la journée, la Zambie affrontera les Comores dans l'autre rencontre du groupe.

Sénégal - RD Congo : puissance contre discipline

Le duel entre le Sénégal et la RD Congo, samedi à Tanger, s'annonce âpre et engagé. Les confrontations entre ces deux sélections ont rarement manqué d'intensité, et les deux équipes arrivent avec confiance après des victoires inaugurales sans encaisser de but.

Le Sénégal a impressionné par son autorité, symbolisée par le doublé de Nicolas Jackson et la maîtrise collective insufflée par Iliman Ndiaye. La RD Congo, elle, a affiché une maturité tactique et une solidité défensive qui la rendent difficile à manoeuvrer.

Riche en talents des deux côtés, ce match pourrait déjà désigner le patron du groupe D. Dans l'autre rencontre, le Bénin sera opposé au Botswana.

Nigeria - Tunisie : tradition et pression

Samedi soir, le Nigeria, finaliste de la dernière CAN, retrouve une Tunisie arrivée au Maroc après des qualifications parfaites et une entrée en matière convaincante.

Les Super Eagles ont construit leur succès sur la maîtrise et l'impact individuel, avec un Ademola Lookman encore décisif. Les Aigles de Carthage, portés par l'efficacité offensive de Mohamed Elias Achouri, affichent un pragmatisme redoutable.

Deux équipes rompues aux joutes continentales, rarement dépassées par l'enjeu, pour un choc où la gestion des temps forts sera déterminante.

Côte d'Ivoire - Cameroun : la rencontre de la belle-famille

Dimanche, la Côte d'Ivoire et le Cameroun raviveront l'une des rivalités les plus marquantes de l'histoire de la CAN. Champions en titre, les Éléphants savent qu'un succès leur offrirait une position idéale dans le groupe F. Mais le Cameroun, vainqueur d'un match d'ouverture serré, a une nouvelle fois rappelé sa résilience légendaire.

Ces deux géants ont souvent livré des confrontations explosives, et avec des joueurs comme Amad Diallo et Bryan Mbeumo déjà en vue, l'affiche promet intensité, talent et tension émotionnelle.

Deuxième journée - Phase de groupes

Vendredi 26 décembre

· 12h30 GMT : Angola - Zimbabwe (Groupe B)

· 15h00 GMT : Égypte - Afrique du Sud (Groupe B)

· 17h30 GMT : Zambie - Comores (Groupe A)

· 20h00 GMT : Maroc - Mali (Groupe A)

Samedi 27 décembre

· 12h30 GMT : Bénin - Botswana (Groupe D)

· 15h00 GMT : Sénégal - RD Congo (Groupe D)

· 17h30 GMT : Ouganda - Tanzanie (Groupe C)

· 20h00 GMT : Nigeria - Tunisie (Groupe C)

Dimanche 28 décembre

· 12h30 GMT : Gabon - Mozambique (Groupe F)

· 15h00 GMT : Guinée équatoriale - Soudan (Groupe E)

· 17h30 GMT : Algérie - Burkina Faso (Groupe E)

· 20h00 GMT : Côte d'Ivoire - Cameroun (Groupe F)