Afrique: Yves Bissouma - Jouera ou jouera pas contre le Maroc ?

À la veille du choc entre le Mali et le Maroc pour la deuxième journée du groupe de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2025, un suspense inattendu anime la conférence de presse malienne : la participation d'Yves Bissouma pour cette rencontre. L'international malien, pivot du milieu de terrain, a traversé une période compliquée avec son club, Tottenham, et sa dernière blessure avait semé le doute sur sa condition physique. Pourtant, dès l'ouverture de la conférence, le ton est donné : la star malienne est présente, mais cela ne signifie pas forcément qu'il foulera la pelouse du stade Moulay Abdellah à Rabat.

Tom Saintfiet, le sélectionneur du Mali, pragmatique et mesuré, a clarifié la situation : « La raison pour laquelle Yves est là, ici, n'est pas parce qu'il va jouer demain. On m'a demandé trois noms pour les conférences de presse des trois matchs. Il n'y a pas de corrélation entre le joueur qui est proche de moi et celui qui va jouer. Peut-être qu'il joue, peut-être pas. » Un discours qui ne rassure ni les supporters, ni les journalistes, mais qui révèle la stratégie de gestion des effectifs : garder un atout majeur hors de vue des adversaires, tout en lui permettant de s'imprégner de l'ambiance et de guider l'équipe depuis le banc.

Bissouma lui-même se montre pragmatique : « Ce qui compte aujourd'hui pour moi, c'est mon pays. C'est le Mali. Je suis là, concentré sur le match de demain. Le reste ne m'intéresse pas. » Ses propos illustrent une maturité exceptionnelle, mais entretiennent également le mystère : est-ce un simple geste de leadership ou un indice que le milieu de terrain pourrait finalement entrer en jeu ?

La présence du capitaine malien a pourtant un impact immédiat sur le groupe. Bissouma assume pleinement son rôle de leader : « Même si je suis le capitaine avec le brassard, j'essaie d'amener un esprit positif dans le groupe. Tout le monde peut motiver l'équipe, chacun à sa façon. » Son influence dépasse le terrain : par son exemple et ses conseils, il maintient l'équilibre psychologique de jeunes talents malien, essentiels pour un match face à une équipe de l'envergure du Maroc.

L'importance de ce duel ne se limite pas au simple résultat du match. Le Mali, après avoir concédé un nul frustrant face à la Zambie, doit impérativement récupérer des points pour espérer terminer en tête ou en deuxième position du groupe. Le sélectionneur l'admet sans détour : « Maintenant, l'intelligence est plus importante que l'émotion. On a créé un problème pour nous-mêmes le premier match. Nous devons être intelligents parce que le tournoi est long. » Chaque décision, y compris celle concernant la participation de Bissouma, s'inscrit donc dans une logique de gestion prudente du groupe et de calcul stratégique.

Le contexte de cette rencontre ajoute encore à l'énigme : jouer au Maroc, devant 68 000 supporters locaux, face à l'une des équipes africaines les plus performantes des dernières années, impose une tension supplémentaire. Le coach rappelle : « On respecte le Maroc. On ne peut pas être arrogant en disant qu'on va gagner ce match. Mais on veut gagner chaque match. » Dans ce cadre, la décision de faire jouer ou non Bissouma pourrait peser autant sur la tactique que sur la psychologie des joueurs maliens.

Le suspens autour de Bissouma illustre aussi une réalité du football moderne : la gestion des joueurs-clés entre club et sélection nationale. Après des mois de compétition intense en Premier League, la prudence est souvent de mise, mais les nations africaines n'hésitent pas à compter sur leurs stars pour les instants décisifs. Le grand bluff de Bissouma, entre présence et possible non-participation, devient ainsi un outil psychologique, autant pour galvaniser ses coéquipiers que pour déstabiliser l'adversaire.