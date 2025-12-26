Afrique: Brahim Diaz, le symbole d'un Maroc sûr de sa force

Brahim Diaz a parfaitement lancé sa CAN. Pour sa première grande scène continentale, le milieu offensif a marqué les esprits en ouvrant le score lors de la victoire maîtrisée du Maroc face aux Comores (2-0), dimanche à Rabat, pour le match inaugural des Lions de l'Atlas à la CAN TotalEnergies 2025.

Porté par un public incandescent, Diaz a été le moteur du jeu offensif marocain. Très actif entre les lignes, toujours disponible, il a rapidement fait basculer la rencontre. Son but a libéré les siens, calmé les premières tensions et déclenché une vague de ferveur dans les tribunes du complexe de Rabat.

Désigné TotalEnergies Homme du Match, le joueur du Real Madrid n'a pas caché l'attachement profond qu'il ressent sous le maillot marocain.

« Je me sens chez moi. Je me sens vraiment bien et je sais que les gens m'aiment, a-t-il confié. Je veux toujours donner le maximum pour le Maroc, parce que sans eux, je ne serais pas là. Je suis très heureux de représenter mon pays. »

Des paroles en totale cohérence avec sa prestation. Sans cesse en mouvement, réclamant le ballon, provoquant la défense comorienne, Diaz a incarné l'ambition et la sérénité d'un Maroc sûr de sa force.

Ce succès inaugural place les Lions de l'Atlas en position idéale dans un groupe A qui s'annonce relevé. Prochain test pour le pays hôte : un choc face au Mali, le 26 décembre. De leur côté, les Comores tenteront de se relancer face à la Zambie, championne d'Afrique 2012, le 29 décembre.