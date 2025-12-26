Afrique de l'Ouest: Dans la région, des jeunes séquestrés et extorqués après des arnaques au visa canadien

Au Sénégal, plusieurs familles tirent la sonnette d'alarme. Selon elles, plusieurs jeunes originaires du nord du pays seraient retenus captifs au Ghana et ce depuis plusieurs semaines. Ces jeunes auraient été attirés par la perspective de visas pour le Canada, avant de plonger au coeur d'un réseau criminel d'escroquerie. RFI a pu s'entretenir avec l'un d'entre eux.

Amadou Fall raconte s'être rendu au Ghana après avoir été contacté par un ami d'enfance, également sénégalais.

Il lui avait promis une assistance pour obtenir un visa, direction le Canada. Pour ce faire, Amadou devait verser la somme de 2,5 millions de francs CFA (3 811 euros) afin de financer les démarches. Une somme qu'il a en partie réunie en vendant ses biens, obtenant ainsi 1,6 millions de francs CFA (2439 euros).

D'après son récit, il est conduit dans une maison dès son arrivée. Là se trouvent d'autres jeunes hommes, originaires de différents pays d'Afrique. Son téléphone et ses papiers d'identité lui sont retirés. L'arnaque peut commencer. Il lui est demandé de recruter des candidats pour le visa canadien. Il doit ainsi faire croire qu'il se trouve déjà sur place. Joint par téléphone, il décrit un système d'arnaque très bien structuré, exploitant les rêves d'émigration des jeunes pour leur soutirer de l'argent.

Amadou a finalement réussi à s'enfuir en convainquant ses ravisseurs qu'il allait participer. Il a contacté sa famille, au Sénégal, qui lui a envoyé de l'argent pour rentrer chez lui.

Ils seraient au moins cinq jeunes, tous originaires du même quartier de Kébémer, dans le nord du Sénégal, à être tombés dans les filets de ce réseau.

Ces derniers jours, le père de l'un d'eux multiplie les appels aux autorités sénégalaises dans les médias locaux : il n'a plus aucune nouvelle de son fils, Mamadou Seck, depuis le 23 novembre, bien qu'il lui ai envoyé 2,5 millions de francs CFA pour les mêmes démarches administratives permettant d'obtenir le sésame des autorités canadiennes.

Un phénomène connu des autorités

Le Ghana est aujourd'hui identifié comme l'un des points centraux de nombreuses arnaques à l'émigration en Afrique de l'Ouest.

C'était déjà le cas de l'affaire Cheikh Touré, qui a secoué le Sénégal en octobre dernier. Ce jeune footballeur sénégalais de 20 ans est mort au Ghana, après avoir été attiré par une promesse de carrière professionnelle transmise par un proche.

Il pensait rejoindre un club de foot grâce à des contacts supposés, mais il serait en réalité tombé dans un réseau de faux recruteurs, qui l'auraient kidnappé, puis extorqué, avant de le tuer.

Un drame qui a mis en lumière un phénomène plus large. Pour y remédier, les autorités ghanéennes ont multiplié les opérations ces derniers mois, afin de démanteler ces réseaux.