Congo-Kinshasa: Noël à Beni - Des chrétiens catholiques espèrent le retour de la paix dans leur milieu

Des chrétiens catholiques de la ville de Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu, disent espérer le retour de la paix dans leur milieu de vie.

Ils ont exprimé cette conviction lors de la fête de la Nativité, célébrée le 25 décembre de chaque année. « Malgré les atrocités, comme nous commémorons la venue de Jésus-Christ, nous aurons toujours la paix. Nous continuons à espérer que partout nous aurons la paix », a souligné Jonathan Musibao, ancien d'une paroisse locale.

Les églises catholiques de Beni ont ouvert leurs portes dès les premières heures de la matinée de ce jeudi 25 décembre pour accueillir de nombreux fidèles qui, pour rien au monde, n'auraient voulu manquer la traditionnelle messe de Noël. Ces célébrations ont été entrecoupées de cantiques, de chants et de louanges.

Certaines paroisses ont changé leur décoration habituelle pour revêtir de nouvelles couleurs, tandis que d'autres ont organisé des activités festives et culturelles afin d'accueillir le Messie. Un dispositif sécuritaire important était déployé à travers la ville de Beni, ce qui a permis à la population de veiller toute la nuit de Noël.