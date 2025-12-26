Congo-Kinshasa: Plus de 5 millions d'enfants accèdent à l'éducation de base en 2025

Plus de 5 millions d'enfants supplémentaires ont accédé à l'éducation de base au cours de l'année 2025 en RDC, allégeant durablement la charge financière des ménages.

Ces chiffres proviennent du rapport du ministère de l'Éducation nationale, parvenu jeudi 25 décembre à Radio Okapi. Selon ce document, l'offre scolaire a été renforcée par la construction et la réception de 1 384 établissements scolaires à travers le pays, rapprochant l'école de nombreuses communautés rurales et enclavées.

Sur le plan de la modernisation et de l'innovation, le rapport souligne une avancée historique avec une réforme majeure de l'Examen d'État (Exetat), intégrant une correction automatisée assistée par intelligence artificielle, ainsi que le lancement de l'e-Diplôme sécurisé par la technologie blockchain.

Ces innovations ont permis d'accélérer la publication des résultats, de renforcer la transparence des évaluations et de garantir l'authenticité des titres scolaires, consolidant ainsi la crédibilité du système éducatif congolais aux niveaux national et international.

Dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile dans l'Est du pays, le ministère de l'Éducation nationale a fait preuve de réactivité et d'équité en assurant l'organisation des épreuves nationales et la prise en charge des frais d'évaluation pour les candidats issus des zones affectées par les conflits. Ces mesures traduisent l'engagement de l'État à garantir l'égalité des chances, quelles que soient les circonstances.

Le rapport met en lumière les efforts soutenus pour améliorer la gouvernance, la transparence et l'efficacité du système éducatif national. À ce titre, le ministère de l'Éducation nationale s'est distingué en devenant le premier cabinet politique à signer solennellement le code de conduite de l'Agent public de l'État, affirmant ainsi son engagement en faveur de l'exemplarité et de l'éthique publique.

Par ailleurs, une mission nationale de nettoyage du fichier de paie a permis de réaliser une économie budgétaire de 11 milliards de francs congolais pour la seule ville de Kinshasa, tout en favorisant le rajeunissement et la professionnalisation du personnel.

La promotion de la Nouvelle Citoyenneté s'est traduite par l'introduction de rituels civiques dans les établissements scolaires, notamment le serment du citoyen, le salut au drapeau et l'hymne national. Ces pratiques visent à renforcer chez les élèves le sentiment d'appartenance nationale, l'éthique de responsabilité et les valeurs de la citoyenneté active.

Perspectives stratégiques

Enfin, l'année 2025 a posé des bases stratégiques majeures avec la validation de la Stratégie nationale d'alimentation scolaire et la présentation d'une feuille de route pour l'extension progressive et soutenable de la gratuité au cycle terminal de l'Éducation de base (CTEB).

A travers ce rapport annuel 2025, le ministère de l'Éducation nationale réaffirme l'engagement du Gouvernement congolais, sous la conduite de la Première ministre, à mettre en œuvre de manière concrète la haute impulsion du Chef de l'État en faveur de la construction d'un système éducatif inclusif, moderne, éthique et orienté vers la formation de citoyens responsables.