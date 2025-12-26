Soudan: Dr Kamel Idris regagne le pays en provenance de New York

Port Soudan, 26 Déc. 2025 (SUNA) - Le Premier Ministre Dr Kamel Idris est rentré aujourd'hui au pays après avoir participé aux réunions du Conseil de Sécurité à New York et avoir présenté l'initiative du gouvernement du Soudan pour la paix.

À son arrivée à l'aéroport de Port Soudan, il a été accueilli par plusieurs ministres et responsables.

Le Premier Ministre donnera une conférence de presse pour passer en revue les résultats de sa participation et de ses rencontres avec les responsables de l'organisation internationale.