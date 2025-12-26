Zimbabwe/Angola: CAN 2025 - Angola - Zimbabwe les deux équipes se quittent sur un nul partout

Match nul logique (1-1) entre les Palancas Negras et les Warriors lors de la 2e journée du groupe B. Ce vendredi 26 décembre 2025, l'Angola et le Zimbabwe se sont neutralisés 1-1 au Grand Stade de Marrakech lors de la 2e journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc. Un résultat qui permet aux deux équipes de prendre leur premier point, mais qui complique sérieusement leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Tout se joue en première periode

L'Angola ouvre le score rapidement grâce à une belle action collective en première periode. To Carneiro délivre un centre précis pour Gelson Dala, qui ajuste une frappe puissante dans l'angle fermé du gardien et place les Palancas Negras en tête (1-0, 24e). Le Zimbabwe va réagir progressivement suite à ce but et arriver à dominer la fin de période. Juste avant la pause, en temps additionnel, Knowledge Musona égalise magnifiquement : contrôle parfait sur une passe en profondeur de Bill Antonio, suivi d'une finition clinique (1-1, 45e+6).

Une seconde période beaucoup plus fermée

En seconde période, les deux équipes se créent des occasions franches mais les gardiens vont briller par leurs arrets. Washington Arubi repousse une tête à bout portant de Jonathan Buatu, tandis que Hugo Marques, vigilent sur sa ligne va détourner une frappe de Tawanda Chirewa pour maintenir son équipe à flot. Malgré la pression de part et d'autre, le score en reste là au coup de sifflet final.

Un partage des points logiques pour les deux équipes qui vont devoir attendre la troisième journée pour décider de leur qualification.