Zimbabwe/Angola: CAN 2025 - Angola - Zimbabwe les deux équipes se quittent sur un nul partout

26 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Avec Africatopsports

Match nul logique (1-1) entre les Palancas Negras et les Warriors lors de la 2e journée du groupe B. Ce vendredi 26 décembre 2025, l'Angola et le Zimbabwe se sont neutralisés 1-1 au Grand Stade de Marrakech lors de la 2e journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc. Un résultat qui permet aux deux équipes de prendre leur premier point, mais qui complique sérieusement leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Tout se joue en première periode

L'Angola ouvre le score rapidement grâce à une belle action collective en première periode. To Carneiro délivre un centre précis pour Gelson Dala, qui ajuste une frappe puissante dans l'angle fermé du gardien et place les Palancas Negras en tête (1-0, 24e). Le Zimbabwe va réagir progressivement suite à ce but et arriver à dominer la fin de période. Juste avant la pause, en temps additionnel, Knowledge Musona égalise magnifiquement : contrôle parfait sur une passe en profondeur de Bill Antonio, suivi d'une finition clinique (1-1, 45e+6).

Une seconde période beaucoup plus fermée

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En seconde période, les deux équipes se créent des occasions franches mais les gardiens vont briller par leurs arrets. Washington Arubi repousse une tête à bout portant de Jonathan Buatu, tandis que Hugo Marques, vigilent sur sa ligne va détourner une frappe de Tawanda Chirewa pour maintenir son équipe à flot. Malgré la pression de part et d'autre, le score en reste là au coup de sifflet final.

Un partage des points logiques pour les deux équipes qui vont devoir attendre la troisième journée pour décider de leur qualification.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.