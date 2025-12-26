Cameroun: Drame de noël à obala - Un chauffard en fuite après un accident mortel à mboua neptune

La ville d'Obala s'est réveillée dans la douleur au lendemain des célébrations de la Nativité suite à une tragédie routière survenue le jeudi 25 décembre 2025. Un accident d'une violence extrême a coûté la vie à un jeune homme au lieu-dit Mboua Neptune, un secteur qui devient tristement célèbre pour son insécurité routière croissante.

Selon les premiers éléments recueillis sur les lieux du drame, la victime a été violemment percutée par un véhicule léger dont la dangerosité était démultipliée par l'absence totale de feux de croisement. Cet acte d'imprudence manifeste a transformé une soirée festive en un deuil profond pour toute la communauté locale.

Le conducteur incriminé, au lieu de porter assistance à la victime gisant sur la chaussée, a choisi la fuite, aggravant ainsi sa responsabilité pénale devant la justice camerounaise. Ce délit de fuite suscite une vive indignation parmi les témoins de la scène qui dénoncent l'irresponsabilité de certains usagers de la route durant cette période de fin d'année. L'absence d'éclairage sur le véhicule en cause démontre un manquement grave aux règles élémentaires de la sécurité routière, rendant la collision inévitable dans l'obscurité.

Les autorités compétentes ont immédiatement ouvert une enquête policière pour identifier le véhicule et son propriétaire grâce aux indices collectés sur le bitume. La gendarmerie nationale d'Obala multiplie les patrouilles et les contrôles pour mettre la main sur le chauffard qui court toujours.

Cette situation relance le débat sur la prévention routière au Cameroun, particulièrement durant les périodes de forte affluence où la circulation devient chaotique. Les riverains de Mboua Neptune appellent à une signalisation plus stricte et à une surveillance accrue de ce point noir de la circulation pour éviter que d'autres familles ne soient endeuillées de la sorte.

La gestion de cet accident mortel est suivie de très près par les populations locales qui réclament justice pour le jeune disparu. La recrudescence des drames sur le bitume durant le mois de décembre nécessite une prise de conscience collective et un renforcement des sanctions pour les véhicules ne respectant pas les normes techniques.

En attendant l'arrestation du coupable, la dépouille de la victime a été transportée vers une morgue locale, laissant ses proches dans un désarroi total. L'actualité camerounaise reste ainsi marquée par ce triste rappel de la dangerosité de nos axes routiers lorsqu'ils sont empruntés par des automobilistes négligents. La sécurité publique demeure l'enjeu majeur de ce début d'année 2026 afin de stopper l'hémorragie sur nos routes.