Ethiopie: Le pays et les Émirats arabes unis s'engagent à renforcer leur partenariat stratégique

Addis Ababa — L'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur partenariat stratégique, à la suite d'une réunion de haut niveau entre l'ambassadeur de l'Éthiopie aux Émirats arabes unis, Jemal Beker, et le cheikh Shakhbout bin Nahyan Al Nahyan, ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis.

Les discussions ont mis en évidence la solidité croissante des relations bilatérales et ont exploré de nouvelles voies de coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, des énergies renouvelables et de la technologie.

Les deux parties ont souligné le passage d'une bonne volonté politique à des résultats économiques tangibles.

La réunion a également abordé les défis sécuritaires dans la Corne de l'Afrique et au Moyen-Orient, les deux nations réaffirmant leur objectif commun de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans ces régions stratégiquement importantes.

L'ambassadeur Jemal a qualifié les discussions de « vraiment productives et chaleureuses », soulignant les domaines de collaboration tels que le commerce, les infrastructures, l'énergie, la technologie et la sécurité régionale. Il a ajouté : « Nous continuerons à intensifier les engagements de haut niveau afin de transformer la bonne volonté en résultats tangibles pour nos peuples. »

Cheikh Shakhbout a félicité l'Éthiopie d'avoir été choisie pour accueillir le sommet climatique COP32, saluant son programme de développement vert comme un modèle pour la région.

Les deux pays ont convenu de maintenir la dynamique grâce à la commission ministérielle conjointe et à une série de visites de haut niveau prévues au cours des prochains mois, renforçant ainsi un partenariat fondé sur le respect mutuel et le développement durable.