Afrique: Le président de la Commission de l'UA félicite les citoyens somaliens pour les élections municipales à Mogadiscio

Addis Ababa — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a félicité le peuple somalien après le bon déroulement des élections municipales à Mogadiscio le 25 décembre 2025.

Il a salué le calme, l'ordre et la paix qui ont régné pendant le scrutin, le qualifiant d'étape positive pour le pays. Plus de 500 000 habitants de la capitale somalienne ont participé aux élections, marquant le premier scrutin direct organisé à Mogadiscio depuis des décennies.

Ces élections sont largement considérées comme une étape cruciale vers les élections nationales directes prévues en Somalie en 2026, qui seraient les premières du genre depuis plus de 50 ans.

Selon la Commission nationale indépendante électorale et des frontières (NIEBC) de Somalie, 1 604 candidats issus de 20 partis politiques se sont présentés pour 390 sièges au conseil de district dans toute la ville.

Ces élections sont considérées comme une avancée importante vers la réduction de la dépendance à l'égard du système politique clanique de longue date et le renforcement de la représentation démocratique.

Le vote s'est déroulé dans 523 bureaux de vote répartis dans les 16 districts de Mogadiscio, les bureaux de vote ouvrant à 6 h 00 et fermant à 18 h 00, heure locale. Les résultats des élections devraient être annoncés aujourd'hui.

Le président Youssouf a souligné que les élections municipales jouent un rôle essentiel dans la promotion d'une gouvernance participative et constituent une expérience précieuse alors que la Somalie poursuit son cheminement politique et électoral à l'échelle nationale.

Il a encouragé les acteurs politiques somaliens à maintenir un dialogue constructif et un engagement inclusif afin de soutenir l'unité nationale et la stabilité à long terme.

L'Union africaine a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts de la Somalie pour instaurer une gouvernance inclusive, consolider la paix et parvenir à une stabilité durable dans tout le pays.