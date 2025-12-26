Ethiopie: Le GERD redéfinit l'intégration énergétique régionale et la transformation économique, selon l'EEP

Addis Ababa — La compagnie électrique éthiopienne (EEP) a réaffirmé que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) n'est plus seulement un projet hydroélectrique, mais un moteur stratégique qui remodèle l'économie éthiopienne et redéfinit la coopération énergétique régionale.

Un forum de haut niveau organisé sous le thème « Le GERD pour le renouveau de l'Éthiopie » s'est tenu à Guba, sur le site du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne. S'exprimant lors du forum, l'ingénieur Ashebir Balcha, PDG de l'EEP, a souligné que le GERD avait remodelé le paysage énergétique de l'Éthiopie tout en positionnant le pays comme une plaque tournante clé du réseau électrique régional émergent en Afrique de l'Est. Dans sa présentation, le PDG a souligné que le barrage avait considérablement augmenté la capacité de production d'électricité du pays.

La capacité totale installée de l'Éthiopie était inférieure à 5 000 mégawatts avant la construction du GERD, a souligné M. Ashebir, ajoutant que « maintenant que le barrage est opérationnel, l'approvisionnement du pays atteint environ 10 000 mégawatts ».

Selon lui, cette expansion marque un tournant décisif pour un pays longtemps confronté à des pénuries d'énergie qui limitaient sa croissance industrielle. Alors que près de la moitié de la population ne disposait auparavant pas d'un approvisionnement fiable en électricité, le GERD est désormais considéré comme l'épine dorsale d'un réseau national plus solide et le fondement d'une expansion économique durable, a-t-il ajouté.

Le barrage accélère également l'intégration régionale et les recettes en devises étrangères, a encore noté le PDG, rappelant que l'Éthiopie exporte actuellement de l'électricité vers le Kenya, Djibouti, le Soudan et fournit une partie de la demande de la Tanzanie.

Dans ce cas, le GERD représente à lui seul 51 % des exportations totales d'électricité du pays, a-t-il ajouté. Il a en outre déclaré que des préparatifs étaient également en cours pour étendre l'approvisionnement en électricité au Soudan du Sud et à la Somalie.

L'Éthiopie est de plus en plus reconnue comme un fournisseur fiable d'énergie propre et renouvelable, a fait remarquer M. Ashebir, ajoutant que le commerce transfrontalier d'électricité reflète une stratégie plus large de diplomatie énergétique qui privilégie la coopération et le partage des infrastructures.

Fiseha Yitagesu, PDG de l'Industrial Parks Development Corporation (IPGC), a pour sa part déclaré que l'impact économique est déjà visible dans le secteur industriel. S'exprimant lors du forum, il a souligné que la production d'électricité fiable du GERD a renforcé l'attrait de l'Éthiopie pour les investisseurs étrangers, en particulier dans le secteur manufacturier.

« Au cours des cinq prochaines années, les parcs industriels à eux seuls auront besoin d'environ 2 500 mégawatts d'électricité », a déclaré M. Fiseha, ajoutant que « le GERD est essentiel pour répondre à cette demande croissante et garantir un approvisionnement électrique stable et abordable pour les industries à grande échelle ».

Il a déclaré que l'énergie fiable, qui constituait autrefois un obstacle majeur à l'investissement, n'est plus un facteur limitant, ce qui permet à l'Éthiopie d'attirer des fabricants mondiaux dans les secteurs du textile, de la transformation agricole et d'autres secteurs à forte consommation d'énergie. D'autres participants de haut niveau ont également souligné l'importance historique et symbolique du projet.

Ils ont insisté sur le fait que, conçu comme le moteur de la transition de l'Éthiopie d'une économie agraire vers une économie industrielle, le GERD a été entièrement financé par des obligations nationales et des contributions publiques, renforçant ainsi son statut de projet relevant de la souveraineté nationale.

La vice-présidente du gouvernement, Meseret Haile, a déclaré que le GERD est un exemple vivant de la prospérité de l'Éthiopie en action. « Le GERD est un héritage historique qui reflète l'unité du peuple éthiopien et qui sera transmis aux générations futures », a-t-elle déclaré, soulignant sa contribution à la productivité industrielle et à la croissance économique.

Desalegn Wedaje, président de la commission permanente de la planification, du budget et des finances de la Chambre des représentants, a quant à lui décrit le barrage comme « un symbole de la prospérité de l'Éthiopie et de la fierté de la nation », appelant à la mise en place de nouveaux systèmes pour développer le potentiel touristique autour du site.

Getachew Reda, conseiller du Premier ministre Abiy Ahmed pour les affaires Est-Africaines, a également déclaré que l'achèvement réussi du GERD avait élargi les perspectives de développement de l'Éthiopie.

« Le barrage a donné confiance pour rêver de projets nationaux encore plus ambitieux », a-t-il déclaré. Aregawi Berhe, PDG du bureau de coordination du projet GERD, a quant à lui souligné le pouvoir unificateur du barrage. « Le GERD vise à créer un esprit de possibilité parmi tous les Éthiopiens », a-t-il déclaré.

Le directeur général du Policy Study Institute (PSI), Fikadu Tsega, a également expliqué que le projet avait stimulé la productivité industrielle et renforcé la mise en oeuvre du programme « Digital Ethiopia ».

« Le GERD est devenu un exemple clair du renouveau de l'Éthiopie dans la pratique », a-t-il déclaré.

Alors que l'Éthiopie s'apprête à atteindre la pleine capacité opérationnelle du barrage, les responsables et les experts s'accordent à dire que le GERD est désormais la pierre angulaire du renouveau national, reliant la sécurité énergétique à l'ambition industrielle et à la coopération régionale, tout en transformant le potentiel des ressources naturelles en gains économiques tangibles.