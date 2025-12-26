Ile Maurice: Osman Mahomed partage la magie de Noël à l'hôpital Jeetoo

À l'approche des fêtes de fin d'année, l'hôpital Dr A. G. Jeetoo a accueilli la visite du ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, dans une atmosphère empreinte de solidarité et d'humanité. À cette occasion, le ministre est allé à la rencontre des patients hospitalisés, notamment des enfants, avec lesquels il a partagé des moments de convivialité, des paroles de réconfort et des cadeaux de Noël. Un geste symbolique, mais porteur de sens pour ces patients contraints de passer les fêtes loin de leur famille.

Osman Mahomed a souligné l'importance de la dimension humaine dans l'action publique : «En cette période de Noël, il est essentiel de rappeler que la solidarité et l'attention portée aux plus vulnérables font partie intégrante de nos valeurs. Ces moments apportent un peu de réconfort et de joie à ceux qui en ont le plus besoin.» Il a tenu à saluer l'engagement et le professionnalisme du personnel médical et paramédical de l'hôpital, tout en félicitant la direction pour cette initiative festive, qu'il a qualifiée de louable et fédératrice.

Patients, proches et membres du personnel ont exprimé leur reconnaissance pour cette visite, perçue comme un moment chaleureux dans un contexte hospitalier souvent éprouvant. Les échanges et les sourires partagés ont illustré l'impact positif de cette démarche. À travers cette visite, le ministre Mahomed a tenu à rappeler que, au-delà de ses attributions ministérielles, l'engagement envers le bien-être et la dignité des citoyens demeure une priorité, surtout en cette période de fêtes.