Ile Maurice: Motivation ou pression inutile ?

opinion

2026 approche à grands pas et comme chaque début d'année, beaucoup de jeunes entendent parler de «bonnes résolutions». Mais faut-il vraiment en prendre pour bien commencer l'année ? Entre envie de changement et peur de ne pas y arriver, les résolutions font débat.

Tradition bien connue

Au moment du Nouvel An, une question revient souvent : «Quelles sont tes résolutions ?» Lire plus, mieux travailler à l'école, faire du sport, passer moins de temps sur les écrans. Comme tu le vois, les idées ne manquent pas. Les résolutions sont devenues une tradition, surtout au 1eᣴ janvier, comme une manière de tourner la page et repartir à zéro. Pour certains jeunes, c'est une source de motivation. Le changement d'année donne l'impression d'un nouveau départ, d'une chance de faire mieux ou autrement. Pour d'autres, en revanche, cette liste d'objectifs peut rapidement devenir une source de stress.

Bonne idée ou contrainte superflue ?

Prendre des résolutions n'est ni une bonne ni une mauvaise chose en soi. Tout dépend de la manière dont elles sont pensées. Lorsqu'elles sont trop nombreuses, trop ambitieuses ou imposées par les autres, elles peuvent devenir décourageantes. Beaucoup de jeunes comme toi ressentent déjà une pression importante : réussir à l'école, choisir une orientation, être performant, se comparer aux autres sur les réseaux sociaux.

Ajouter des résolutions irréalistes peut renforcer ce sentiment de ne jamais en faire assez. À l'inverse, une résolution simple et personnelle peut être bénéfique. Elle peut aider à mieux se connaître, à progresser à son rythme et à gagner en confiance. L'essentiel est de se rappeler qu'une résolution n'est pas une obligation, encore moins une compétition.

Pourquoi abandonne-t-on souvent ses résolutions ?

Selon plusieurs études, la majorité des résolutions sont abandonnées avant la fin du mois de janvier. Cela arrive souvent parce que les objectifs sont trop vagues ou trop exigeants. Dire «je vais être meilleur à l'école» ou «je vais faire du sport tous les jours» manque de précision et peut rapidement décourager. Il est aussi normal de se lasser ou de rencontrer des obstacles. Une résolution n'est pas un contrat à respecter à tout prix. L'important n'est pas de réussir parfaitement, mais d'essayer.

Décisions simples et réalistes

Pour éviter la pression, mieux vaut choisir une ou deux résolutions maximum, adaptées à ton âge et à ton quotidien. Voici quelques idées simples et réalisables :

Lire davantage, par exemple, quelques pages par jour ou un livre par mois;

Mieux organiser ton temps, en préparant ton sac la veille ou en faisant un planning simple ;

Bouger davantage, sans obligation de sport intensif : marcher, danser, faire du vélo ;

Réduire légèrement le temps d'écran, par exemple, sans téléphone pendant les repas;

Prendre soin de soi, en dormant mieux ou en prenant des pauses;

Être plus bienveillant envers les autres, mais aussi envers toi-même ;

Oser demander de l'aide à un adulte ou à un ami quand quelque chose ne va pas.

Ces résolutions ne demandent pas de changer complètement sa vie. Elles s'inscrivent dans le quotidien et peuvent évoluer avec le temps.

Et si l'on n'en prenait aucune ?

Ne pas prendre de résolution est aussi un choix valable. Certaines personnes préfèrent avancer sans se fixer d'objectifs précis, en suivant leurs envies et leurs besoins du moment. Cela ne signifie pas qu'elles ne feront aucun effort ou qu'elles n'évolueront pas. Le changement ne se limite pas au 1er janvier. Il peut commencer n'importe quel jour de l'année, après une discussion, une prise de conscience ou simplement une envie.

Nouvelle année sans pression

Le Nouvel An est avant tout un moment symbolique. Il marque la fin d'une année et le début d'une autre, avec ses projets, ses surprises et parfois ses difficultés. Les résolutions peuvent être un outil pour avancer, mais elles ne définissent pas la valeur d'une personne.

Que l'on choisisse de se fixer un objectif ou non, l'essentiel est de respecter son rythme, accepter ses erreurs et se rappeler qu'apprendre et grandir prennent du temps. Finalement, la meilleure résolution reste peutêtre celle-ci : faire de son mieux, sans se mettre la pression.