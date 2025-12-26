Cote d'Ivoire: Botro et Krofoinsou commune et sous-préfecture/Richard Kouadio Azagoh - « Le Pdci est notre fétiche »

26 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par CHARLES KAZONI

Le Pdci est notre fétiche, ne le perdons pas de vue ». Ces propos ont été tenus, le 19 décembre 2025, au terrain municipal de Botro, par Richard Kouadio Azagoh, qui porte tous les espoirs du Pdci-Rda, dans la circonscription électorale de Botro et Krofoinsou commune et sous-préfecture.

Son alter-ego Lazare Yao et lui sont sur les pistes pour convaincre les populations de les voter. « Chers parents, vous avez connu l'époque de Nanan Totokra. Il ne faudrait pas que le Pdci disparaisse ici à Botro. Cela peut arriver ailleurs, mais pas chez nous », a-t-il mis les populations face à leur responsabilité historique.

Et d'ajouter avec un air grave : « Notre chef canton, sous Houphouët-Boigny, a largement contribué au renforcement du parti, en participant à tous les grands rendez-vous », a-t-il rappelé.

Conscients de l'ampleur de la mission qui leur a été confiée par leur parti, Richard Kouadio Azagoh et Lazare Yao ont appelé à un vote massif en leur faveur.

