Cote d'Ivoire: Grand-Lahou - Marie-Laure Yoboué Yallet conquiert les femmes et les coeurs

Sous le soleil ardent de Grand-Lahou, entre les cris des commerçantes, le frottement des balances et les odeurs mêlées de poisson fumé et d'épices, Marie-Laure Yobouet Yallet, candidate du Pdci-Rda sur la liste « Tous ensemble », est allée, le 22 décembre, à la rencontre des femmes du marché.

Dans une ambiance électrique et chaleureuse, la candidate n'a pas parlé depuis une estrade, mais au milieu des étals, fixant les femmes du regard, la voix ferme et le sourire sincère.

Fille de Grand-Lahou, cadre engagée et femme de terrain, elle a rappelé ce qui fonde sa candidature : des années de proximité avec les communautés, notamment dans l'éducation, l'autonomisation des femmes et l'encadrement des jeunes. « Ce n'est pas à la dernière minute qu'on découvre une région », confie-t-elle avec assurance.

Les villages, dit-elle, elle les connaît, tout comme les populations qui la connaissent et la pratiquent au quotidien. Portée par l'enthousiasme visible des femmes du marché, elle a lancé un appel solennel à une mobilisation massive, le 27 décembre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Convaincue, sereine, soutenue par les jeunes et les anciens, Marie-Laure Yobouet Yallet se projette déjà comme la future voix de Grand-Lahou à l'Assemblée nationale, certaine que le travail est fait et que le peuple confirmera cela dans les urnes.