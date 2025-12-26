Cote d'Ivoire: Jacqueville/Gahi Innocent - Défendre les intérêts des populations

À quelques jours du scrutin législatif du 27 décembre, les préoccupations sociales et économiques des habitants de Jacqueville s'invitent au coeur du débat politique.

Routes dégradées, sentiment d'abandon, richesses locales peu visibles dans le quotidien : autant de réalités que met en avant Gahi Gahi Innocent, candidat du mouvement Aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire (Adci) d'Assalé Tiémoko, pour justifier sa candidature.

Pour le postulant à l'Assemblée nationale, l'injustice est flagrante. « Jacqueville dispose du pétrole et du gaz, mais la population ne bénéficie pas réellement de ces ressources », affirme-t-il, dénonçant un décalage profond entre le potentiel économique de la localité et les conditions de vie des habitants.

Il souligne notamment l'état préoccupant des infrastructures routières symbole, selon lui, d'un manque de défense des intérêts locaux. « Le rôle d'un député est de porter la voix de sa population et d'obtenir l'appui de l'État », insiste-t-il.

Il s'est dit prêt à engager ce combat aux côtés du Président de la République. Se revendiquant député de proximité, il affirme bénéficier d'un soutien croissant sur le terrain. Confiant mais prudent, il renvoie le verdict aux urnes et appelle les électeurs à choisir un représentant engagé, proche des populations et soucieux de l'intérêt général.

Avec la liste « Unique », Gahi Innocent veut incarner une alternative politique crédible pour une Jacqueville mieux défendue et mieux entendue.