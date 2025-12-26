Cote d'Ivoire: Botro et Krofoinsou, commune et sous-préfecture - Maurice Kouassi Yao porte le Rhdp avec confiance

Le Rhdp a bien un candidat qui porte ses idées dans la circonscription électorale de Botro et Krofoinsou, commune et sous-préfecture. Il s'agit de l'ex-maire, Maurice Kouassi Yao dit Akpôlê Kouadio.

Il mène ce combat électoral avec à ses côtés Emma Amani Bony, sa suppléante. En compagnie de leur équipe de campagne, de jour comme de nuit, le candidat du Rhdp et sa suppléante sont à fond dans la bataille électorale. Plutôt que faire des meetings géants, ils ont fait le choix des contacts de proximité pour mieux faire passer leurs messages et défendre les valeurs que porte leur parti.

Le vendredi 19 décembre dernier, lors d'une rencontre avec les nouveaux majeurs, le candidat du Rhdp a promis, une fois élu, de prendre en charge les frais de leur scolarité car il a toujours été un acteur de développement.

« Le député, au-delà de son rôle de défendre les intérêts des populations, peut-être un agent de développement lorsqu'il sait utiliser son carnet d'adresses », a-t-il fait savoir.

Ensuite, le 21 décembre 2025, au cours d'un échange avec une faîtière de conducteurs de motos-taxis, Maurice Kouassi Yao leur a fait une promesse, s'il est élu. « Nous vous promettons des bons gratuits de permis de conduire », a-t-il assuré.