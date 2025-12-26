Cote d'Ivoire: Jacqueville - Aka-Adjo Marie-Ange, le combat du coeur

26 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Dans les allées animées du marché de Jacqueville, l'émotion est palpable. Sans annonce préalable, la visite de la docteure Aka-Adjo Marie-Ange suscite une vague d'embrassades et de bénédictions. « La fille de Jacqueville », l'appellent ces femmes qui la connaissent depuis longtemps.

Un surnom qu'elle assume désormais pleinement : « fille du peuple », portée non par des autorités locales, mais par ces sans-voix et laissés-pour-compte qu'elle dit refuser de voir appauvris pour mieux être achetés au moment des élections. À Jacqueville, lorsque la blouse médicale entre dans l'arène politique, ce n'est ni un hasard ni une ambition éphémère. C'est la continuité d'un serment.

En se lançant dans la course aux législatives du 27 décembre 2025, la diabétologue transforme son engagement de soignante en combat citoyen, avec pour boussole le rééquilibrage démocratique.

Rencontrée le mardi 23 décembre 2025 à la permanence du Pdci-Rda au quartier Kakou, la candidate du parti septuagénaire rappelle que son engagement prend racine en 2021, après le décès de sa tante, Laurette Yacé Demel figure respectée de la localité et ex-députée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis, elle sillonne inlassablement quartiers et 53 villages de la circonscription, tissant un lien de proximité fondé sur l'écoute et la solidarité.

Déterminée à reconquérir un siège perdu en 2021, elle appelle surtout à des élections apaisées, transparentes et acceptées de tous, pour une Jacqueville réconciliée avec sa démocratie.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.