Cote d'Ivoire: Abigui, Diangokro et Nofou, communes et sous-préfectures - Koffi Eugène rêve de l'Assemblée nationale

Après son échec en 2021, Koffi Eugène, candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), croit en sa victoire, cette année.

Candidat pour la circonscription électorale 159 Abigui, Diangokro, et Nofou, communes et sous-préfectures, il s'appuie sur son suppléant, Kouassi Kouamé, en vue de rafler le seul siège de cette circonscription électorale.

« Pour le Président Ouattara, nous sommes dans l'obligation de gagner. Cette victoire s'avère nécessaire, nous avons tiré les leçons du passé et les parents sont prêts, cette année, à nous accorder leur suffrage », a-t-il déclaré à la fin d'une tournée dans des villages.

Koffi Eugène mesure l'ampleur du défi à relever et l'importance de gagner. « Dimbokro est la ville natale du Président Ouattara. Il suit tout ce qui s'y déroule. Il serait très heureux de voir que des députés Rhdp ont gagné les élections sur sa terre natale », a-t-il fait savoir.

Pour y arriver, le candidat du parti au pouvoir mène une campagne de proximité. Il a quasiment bouclé la trentaine de villages de sa circonscription électorale.

« Nous sommes depuis longtemps sur le terrain. A la faveur de cette campagne, nous avons revisité tous les villages parcourus lors de la pré-campagne. Au vu de ce qui se passe et de la réception des populations, nous sommes confiants », a-t-il confié.

Koffi Eugène a relevé que les réalisations du Président Ouattara sont des atouts et que son objectif est de faire comprendre aux populations que d'autres projets d'envergure dont la construction et la rénovation de formations sanitaires sont prévus. Il rassure qu'il gagnera.