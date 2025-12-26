Afrique: CAN 2025/Égypte-Afrique du Sud - Salah libère les Pharaons dans la douleur et envoie l'Égypte en huitièmes

L'Égypte a validé son billet pour les huitièmes de finale de la CAN 2025 au terme d'un combat âpre et tendu face à l'Afrique du Sud (1-0), ce vendredi 26 décembre 2025, au Maroc. Dominés durant une grande partie de la rencontre et réduits à dix juste avant la pause, les Pharaons ont puisé dans leur expérience et leur solidarité pour préserver un succès précieux, acquis grâce à un penalty transformé par Mohamed Salah.

Dans un stade d'Agadir progressivement garni, les deux sélections ont livré une première période engagée mais longtemps cadenassée. Les Bafana Bafana, plus entreprenants dans la possession, ont confisqué le ballon sans pour autant se montrer réellement dangereux. En face, l'Égypte a misé sur l'explosivité et le leadership de Mohamed Salah, constamment recherché sur le flanc droit.

La rencontre a basculé à la 42e minute. Après une percée de grande classe dans la surface, Salah est accroché au visage. Alerté par la VAR, l'arbitre désigne le point de penalty. Avec un sang-froid remarquable, le capitaine égyptien transforme la sentence d'une panenka audacieuse, inscrivant ainsi son deuxième but en deux matches et plaçant les Pharaons sur la voie du succès.

Mais la fin de première période vire au chaos. Dans une atmosphère électrique, Mohamed Hany écope d'un second carton jaune pour un tacle appuyé et laisse l'Égypte à dix juste avant la pause. Un tournant majeur qui change totalement la physionomie du match.

Au retour des vestiaires, l'Afrique du Sud pousse avec intensité, profitant de sa supériorité numérique. Les occasions se multiplient, les centres pleuvent, mais les Bafana Bafana butent inlassablement sur un Mohamed El Shenawy impérial. Le portier égyptien enchaîne les parades décisives et s'érige en véritable rempart, maintenant son équipe à flot malgré une pression constante.

Acculée dans son camp, l'Égypte souffre, défend très bas et tente de gérer le tempo en conservant le ballon quand l'occasion se présente. Les Sud-Africains croient à l'égalisation jusqu'au bout, réclamant même un penalty dans les ultimes minutes, mais la VAR confirme la décision de l'arbitre.

Au coup de sifflet final, les Pharaons exultent. Ce succès laborieux mais ô combien précieux permet à l'Égypte de prendre la tête du groupe B avec six points en deux sorties et de valider, dès la deuxième journée, sa qualification pour les huitièmes de finale.

Classement du groupe B après deux journées

Égypte - 6 points (+2)

Afrique du Sud - 3 points

Angola - 1 point (-1)

Zimbabwe - 1 point (-1)

Solide mentalement et portée par un Salah décisif et un El Shenawy héroïque, l'Égypte envoie un message clair à ses futurs adversaires : même dans la douleur, les Pharaons restent redoutables.