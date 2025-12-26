Afrique: CAN 2025/Angola-Zimbabwe (1-1) - Une bataille nerveuse qui laisse les deux équipes sous pression

Le duel entre l'Angola et le Zimbabwe, disputé ce vendredi 26 décembre 2025, au Grand Stade de Marrakech, n'a livré ni vainqueur ni véritable soulagement. Au terme d'une rencontre âpre, hachée et marquée par une tension permanente, les deux sélections se sont quittées sur un score de parité (1-1), un résultat qui compromet sérieusement leurs chances de qualification dans le groupe B de la CAN 2025.

Battues lors de leur première sortie, les deux équipes jouaient déjà leur survie dans la compétition. Dès l'entame, l'enjeu a pris le pas sur le spectacle. Les contacts se sont multipliés, le rythme est resté irrégulier et l'arbitre Peter Waweru a rapidement été sollicité pour calmer les ardeurs. Le Zimbabwe se montre dangereux en contre dès la 2e minute, Antonio se créant une énorme occasion, sans toutefois cadrer.

Progressivement, l'Angola prend l'ascendant dans le jeu. Plus entreprenants, les Palancas Negras trouvent la récompense de leur domination à la 24e minute. Sur une action bien construite, Nzola sert Carneiro, dont la passe lumineuse au-dessus de la défense permet à Gelson Dala de conclure au premier poteau. Un but qui libère provisoirement les Angolais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais le Zimbabwe refuse de plier. Les Warriors s'accrochent, Musona multiplie les tentatives et les corners se succèdent. Juste avant la pause, la pression finit par payer. Dans le temps additionnel (45+6), une perte de balle angolaise permet à Antonio de s'échapper sur la gauche. Sa passe trouve Musona, qui contrôle parfaitement avant d'ajuster Marques entre les jambes. Une égalisation précieuse qui relance totalement le match.

La seconde période se transforme en véritable bras de fer. Les occasions sont rares mais franches. Les gardiens, Hugo Marques pour l'Angola et Arubi pour le Zimbabwe, se montrent décisifs à plusieurs reprises, maintenant leurs équipes à flot. Les changements tactiques apportent un semblant de dynamisme, sans réellement déséquilibrer la rencontre.

À mesure que le temps s'écoule, la nervosité gagne du terrain. Les fautes s'enchaînent, les cartons pleuvent et le jeu devient de plus en plus décousu. Dans les dernières minutes, chaque ballon dans la surface provoque une montée d'adrénaline. L'Angola manque de peu le but de la victoire, tandis que le Zimbabwe frôle également le hold-up sur contre-attaque.

Au coup de sifflet final, le constat est amer pour les deux camps. Ce match nul n'arrange personne et laisse Angola et Zimbabwe dos au mur avant la dernière journée. Dans un groupe B dominé par l'Égypte et l'Afrique du Sud, la qualification semble désormais suspendue à un exploit... et à une combinaison de résultats.

Un point arraché avec les tripes, mais insuffisant pour dissiper les doutes.