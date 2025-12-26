Cote d'Ivoire: 'Noël Rare' - L'ONG Miroir du Monde et ses partenaires offrent un Noël de solidarité aux enfants handicapés sensoriels

À l'occasion de la 5e édition de « Noël Rare », l'ONG Miroir du Monde, en partenariat avec plusieurs organisations, a offert une parenthèse de joie et d'espoir à plus de 60 enfants en situation de handicap sensoriel, le mardi 23 décembre 2025 à Yopougon Siporex.

La cour de l'École Ivoirienne des Sourds (ECIS), à Yopougon Siporex, a vibré au rythme des sourires et des éclats de joie, le mardi 23 décembre 2025. À l'initiative de l'ONG Miroir du Monde (MDM), la 5e édition de la fête de Noël dénommée « Noël Rare » a rassemblé plus de 60 enfants en situation de handicap sensoriel - sourds, malentendants, malvoyants - venus de plusieurs quartiers de la ville d'Abidjan, accompagnés de leurs parents.

Organisée en collaboration avec l'Organisation nationale des parents des handicapés auditifs de Côte d'Ivoire (ONPHA-CI), cette célébration visait à offrir aux enfants un moment festif, inclusif et chaleureux, à l'image de l'esprit de Noël. Jeux, animations, partage et distribution de cadeaux ont ponctué cette journée empreinte d'émotion, redonnant le sourire à des enfants souvent confrontés à la stigmatisation et à la précarité.

Au-delà des présents symboliques, l'ONG Miroir du Monde et ses partenaires - le Groupe PCCI Côte d'Ivoire, le Réseau africain de lutte contre les maladies orphelines (RALMO), l'Union nationale des organisations des parents de personnes handicapées de Côte d'Ivoire et l'Association Femmes de Miracles - ont posé un geste fort de solidarité. Ils ont en effet subventionné l'acquisition définitive d'audioprocesseurs et d'oreillettes (amplificateurs) au profit de certains enfants, contribuant ainsi à améliorer concrètement leur quotidien et leurs capacités de communication.

Prenant la parole au nom des parents et des bénéficiaires, le président de l'ONPHA-CI, M. Kouakou Kouadio Krouman, a exprimé sa profonde gratitude aux organisateurs et aux donateurs. Il a salué cette initiative porteuse d'espoir et a invité les partenaires à pérenniser cette action, afin que chaque Noël continue d'apporter bonheur et soulagement aux enfants en situation de handicap sensoriel.

Pour sa part, M. Abraham Kobri, président de l'ONG Miroir du Monde, a rappelé les difficultés auxquelles font face les enfants atteints de maladies rares à expression sensorielle. « Ces maladies sont encore mal connues et fortement stigmatisées. Le handicap sensoriel, combiné à la précarité financière des familles, exige une attention particulière. C'est précisément le sens de notre engagement », a-t-il déclaré, tout en remerciant les partenaires pour leur soutien constant.

Présent à la cérémonie avec une forte délégation, M. Babacar Gueye, Directeur de la production du Groupe PCCI Côte d'Ivoire, a félicité les organisateurs et réaffirmé la volonté de son entreprise d'accompagner les futures actions de l'ONG.

La cérémonie a également enregistré la présence du Professeur Konan Michel, chef de service de médecine interne au CHU de Treichville et président du RALMO-CI, témoignant ainsi de l'intérêt du corps médical pour la cause des maladies rares.

Créée en 2019, l'ONG Miroir du Monde oeuvre aux côtés des enfants atteints de maladies rares ou en situation de vulnérabilité à travers des campagnes de sensibilisation, des consultations foraines, des plaidoyers, des congrès scientifiques et des activités culturelles. Avec « Noël Rare », elle confirme son engagement en faveur d'une société plus inclusive, où chaque enfant a droit à la joie, à la dignité et à l'espoir.