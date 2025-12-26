Denis Kah Zion, candidat du Pdci-Rda et son suppléant Kehi Severin dans la circonscription 037 Bakoubli, Meo, Nezobly, Pehé, Tiobly et Toulepleu, communes et sous-préfectures sont en campagne. Ils font du corps-à-corps avec les populations dans le cadre des élections législatives. Ils ont sillonné de nombreuses localités du département de Toulepleu.

Selon une note d'information, partout où son équipe est passée, elle a délivré un message clair : « Nous ne sommes pas venus contre quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour demander de détester quelqu'un. Nous sommes là pour que l'amour de notre département soit partagé. C'est au nom de cet amour que nous sommes en mission pour l'intérêt général de nos populations », a indiqué Denis Kah Zion.

Pour lui, après la présidentielle et la prestation de serment du Chef de l'État Alassane Ouattara, l'heure est aux législatives. Le candidat affirme avoir les atouts pour jouer le rôle d'un député.

« Le député a plusieurs missions essentielles : apprécier les propositions de lois à l'aune des aspirations et des libertés des populations, examiner, discuter et voter les projets de loi (ou les rejeter), contrôler l'action du gouvernement, participer à des commissions d'enquête sur la gouvernance sociale, économique et politique, défendre les intérêts des populations à l'Assemblée nationale » , a-t-il souligné.

Il a confié que les électeurs fondent un espoir en sa candidature. Récemment, il était en tournée à Meo, Denan, Bazobly... où un accueil chaleureux lui a été réservé. Des intervenants ont salué sa campagne de proximité.