Kouadio N'Dah Brou Générosa et Kouadio N'Dah N'Goran Rosemonde sont des soeurs jumelles. Elles représentent la liste « Ensemble tout est possible », sous la bannière indépendante pour les deux sièges de la circonscription électorale 020 Lomokankro, Molonou, Tiébissou et Yakpabo-Sakassou communes et sous-préfectures. Elles ont pour ambition de faire leur entrée à l'Assemblée nationale.

Kouadio N'Dah Brou Générosa a pour suppléante Kouadio Ahou Laurette et Kouadio N'Dah N'Goran Rosemonde est secondée par Toto Koffi. Rencontrées le 25 décembre à Tiébissou, les jumelles candidates indépendantes sont confiantes pour leur victoire.

Elles ont assuré avoir sillonné la centaine de villages de la circonscription électorale et ont reçu un bon accueil des populations. Kouadio N'Dah Brou Générosa au nom de leur liste souligne que sa soeur et elle ont la même vision.

« Cette candidature est portée par nos parents. Ils l'ont suscité et sont enthousiasmés car ils veulent autre chose », a-t-elle soutenu. Kouadio N'Dah Brou Générosa pense que c'est un atout que des jumelles soient candidates.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Les jumelles sont identiques mais n'ont pas le même comportement. C'est cette union entre les jumelles que nous voulons prôner, afin de dire que nous sommes frères et soeurs à Tiébissou et qu'il faut que l'on s'entende comme nous », a-t-elle fait savoir.

Elle a demandé aux populations de faire le choix de Tiébissou, de faire le choix de l'évolution du département, qui doit être privilégié au détriment des intérêts personnels. « Nous sommes dans l'obligation d'aider les populations si nous sommes élues », a-t-elle conclu.