Cote d'Ivoire: Lomokankro, Molonou, Tiébissou et Yakpabo-Sakassou communes et sous-préfectures - Des jumelles à la conquête de l'hémicycle

26 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edgar Yeboue

Kouadio N'Dah Brou Générosa et Kouadio N'Dah N'Goran Rosemonde sont des soeurs jumelles. Elles représentent la liste « Ensemble tout est possible », sous la bannière indépendante pour les deux sièges de la circonscription électorale 020 Lomokankro, Molonou, Tiébissou et Yakpabo-Sakassou communes et sous-préfectures. Elles ont pour ambition de faire leur entrée à l'Assemblée nationale.

Kouadio N'Dah Brou Générosa a pour suppléante Kouadio Ahou Laurette et Kouadio N'Dah N'Goran Rosemonde est secondée par Toto Koffi. Rencontrées le 25 décembre à Tiébissou, les jumelles candidates indépendantes sont confiantes pour leur victoire.

Elles ont assuré avoir sillonné la centaine de villages de la circonscription électorale et ont reçu un bon accueil des populations. Kouadio N'Dah Brou Générosa au nom de leur liste souligne que sa soeur et elle ont la même vision.

« Cette candidature est portée par nos parents. Ils l'ont suscité et sont enthousiasmés car ils veulent autre chose », a-t-elle soutenu. Kouadio N'Dah Brou Générosa pense que c'est un atout que des jumelles soient candidates.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Les jumelles sont identiques mais n'ont pas le même comportement. C'est cette union entre les jumelles que nous voulons prôner, afin de dire que nous sommes frères et soeurs à Tiébissou et qu'il faut que l'on s'entende comme nous », a-t-elle fait savoir.

Elle a demandé aux populations de faire le choix de Tiébissou, de faire le choix de l'évolution du département, qui doit être privilégié au détriment des intérêts personnels. « Nous sommes dans l'obligation d'aider les populations si nous sommes élues », a-t-elle conclu.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.