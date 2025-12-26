Cote d'Ivoire: Man/Albert Flindé - « La victoire est déjà acquise »

De prime abord, le ministre Albert Flindé remercie le Président de la République Alassane Ouattara, président du Rhdp pour l'avoir choisi dans le but de faire rayonner le Rhdp dans le Tonkpi en général et dans la commune de Man en particulier. Pour lui, la victoire est déjà acquise. Il s'agit d'améliorer le score.

Sur les motivations de sa candidature, le ministre-gouverneur du District autonome des Montagnes explique qu'il est en mission pour le compte de son parti qu'il doit faire gagner. L'ambiance au sein de la liste Rhdp pour la circonscription de Man commune, conduite par Mamadou Bamba, est bon enfant.

Albert Flindé appelé affectueusement l'aigle du Tonkpi invite ses adversaires à préserver la cohésion sociale en évitant les écarts de langage tout appelant les militants de son parti à maintenir le bon ton et à être à l'écoute de tous les candidats. Il leur demande de sortir massivement pour prendre part au vote le 27 décembre 2025 en vue de la victoire du Rhdp.

Une victoire acquise, selon Albert Flindé, en raison des projets de développement et des perspectives heureuses que le Président de la République et le Rhdp proposent.

Il s'agit, conclut le ministre Albert Flindé, à travers cette campagne, de travailler à améliorer le score du Rhdp. Il affirme que Man qui vient de plébisciter le Président Alassane Ouattara à la dernière élection présidentielle doit confirmer ce résultat le 27 décembre prochain, car Man demeure un bastion imprenable du Rhdp.