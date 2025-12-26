Maroc: Azzedine Ounahi - 'Le milieu globe-trotter qui a surtout le Maroc dans le coeur'

26 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Le Lion de l'Atlas Azzedine Ounahi est un "milieu globe-trotter qui a surtout le Maroc dans le coeur", à "la constance remarquable" sous le maillot national, écrit vendredi le quotidien sportif français L'Equipe.

La publication décrit l'international marocain comme "le flamant rose, ou plutôt rouge, du Maroc, qui déploie sa silhouette de poids plume et ses grandes échasses à chaque compétition internationale", à quelques heures du match Maroc-Mali prévu en soirée à Rabat, pour le compte de la 2e journée de la CAN-2025.

La carrière professionnelle d'Azzedine Ounahi, milieu de 25 ans passé par l'OM, se révèle parfois dure à suivre au niveau de ses clubs. Mais sa constance avec la sélection marocaine est remarquable", fait observer l'auteur de l'article.

Pour le sélectionneur national Walid Regragui, cité par le journal, "Azzedine c'est le métronome. Quand il est à son niveau, on devient une très grande équipe", a-t-il confié, tout en estimant qu'il peut encore monter en régime sur cette CAN.

Après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, rappelle la publication, Ounahi a vu sa progression freinée par "une sérieuse blessure en mars 2023", puis "des changements de poste à répétition", avant de rallier l'Espagne, à Gérone, "dans une Ligue qu'il affectionne".

M. Regragui salue un choix "pertinent", qui va "dans le sens de la sélection". "Il a fait beaucoup de sacrifices, il aime son pays. La priorité d'Azzedine a toujours été l'équipe nationale, d'abord, et après seulement vient son club. "A chaque fois qu'il porte ce maillot, il est transformé... Avec Azzedine, le maillot n'est jamais trop lourd", a-t-il affirmé.

"Le flamant rouge a le plumage solide", conclut "L'Equipe" au sujet du milieu marocain, incontournable des Lions.

