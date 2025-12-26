Afrique: Ahmed Hassan voit l'Egypte en grand

Présent au Maroc en tant qu'ambassadeur officiel de la CAF, Ahmed Hassan n'a rien perdu de son regard acéré sur la Coupe d'Afrique des nations. Quadruple vainqueur de l'épreuve avec l'Egypte, l'ancien capitaine des Pharaons a salué l'organisation et la montée en puissance du jeu à l'occasion de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025.

«L'organisation est excellente. Nos frères marocains ont fait un travail formidable. Techniquement, le niveau augmente à chaque match, on voit les équipes progresser sur le terrain. Globalement, tout se passe très bien », a-t-il confié à CAFOnline.

Figure centrale du triplé historique de l'Egypte en 2006, 2008 et 2010, Hassan a rappelé ce qui, selon lui, fait toujours la différence au plus haut niveau : l'unité, l'état d'esprit et la fierté du maillot. « Nous avions une passion immense pour le maillot égyptien et une conscience profonde de ce que représentait la sélection. Gagner crée aussi un avantage psychologique : une fois que l'on commence à soulever des trophées, on en veut toujours plus».

S'il reconnaît le talent de la génération actuelle -- finaliste des CAN 2017 et 2021 -- Hassan insiste sur la primauté du collectif pour renouer avec le sacre continental. «Cette équipe est talentueuse, avec de grands joueurs. Elle est passée tout près du titre. L'opportunité existe encore». Même avec un Mohamed Salah au statut mondial, l'ancien milieu reste catégorique : « Le football est un sport collectif. Le succès vient quand tout le monde joue pour le maillot, pour l'équipe et pour le pays».

Séduit par l'émergence d'Omar Marmoush, qu'il voit comme un atout offensif capable de faire basculer les matches serrés, Ahmed Hassan se projette enfin vers le prochain défi : l'Afrique du Sud, adversaire qui avait éliminé l'Egypte à domicile en 2019. «Ce sera un match difficile. L'Afrique du Sud est une bonne équipe. Mais nous restons l'Egypte. Si nous devons nous méfier d'eux, ils devraient l'être cent fois plus de nous».

Les Pharaons devaient affronter l'Afrique du Sud vendredi, au Grand Stade d'Agadir, pour le compte de la deuxième journée du groupe B.

Programme du week-end

2ème journée

Samedi

Groupe D

13h30 : Bénin-Botswana

16h00 : Sénégal-RD.Congo

Groupe C

18h30 : Ouganda-Tanzanie

21h00 : Nigeria-Tunisie

Dimanche

Groupe F

13h30 : Gabon-Mozambique

16h00 : Guinée Equatoriale-Soudan

Groupe E

18h30 : Algérie-Burkina Faso

21h00 : Côte d'Ivoire-Cameroun.