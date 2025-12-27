Afrique: Le Sénégal vise les huitièmes et un deuxième succès face à la RD Congo en CAN

26 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

Le Sénégal vise samedi une qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2025 en cas de victoire face à la République démocratique du Congo (RDC), ce qui constituerait son deuxième succès contre les Léopards en phase finale de cette compétition, après l'édition de 2002 au Mali.

Les Lions du Sénégal et les Léopards de la RDC vont s'affronter pour la troisième fois en phase finale de la CAN.

La première confrontation entre les deux équipes remontait à 1968 en Éthiopie.

Un match que l'équipe congolaise avait remporté, 2-1.

Les deux équipes se sont ensuite retrouvées 34 ans plus tard, à la CAN 2002 à Bamako, pour une victoire sénégalaise, 2-0.

Les Lions vont donc tenter de signer leur deuxième succès en phase finale de la CAN face aux Léopards, ce samedi à 15h GMT, au stade Ibn-Battuta de Tanger.

Les deux formations se sont affrontées à 13 reprises au total, toutes compétitions confondues (matches officiels, amicaux, éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde).

Le Sénégal compte six victoires contre deux pour la RDC, tandis que cinq rencontres se sont soldées par un match nul.

La dernière confrontation entre Lions et Léopards remonte au 9 septembre dernier à Kinshasa, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les coéquipiers de Kalidou Koulibaly s'étaient imposés sur le score de 3-2.

Le vainqueur du match de samedi, comptant pour la deuxième journée du groupe D de la CAN, sera assuré de jouer les huitièmes de finale.

L'autre match du groupe va opposer le Bénin au Botswana, à 12h30 GMT, au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

