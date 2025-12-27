Afrique: Les Lions au complet pour leur dernier séance d'entraînement avant la RD Congo

L'équipe nationale du Sénégal a effectué, vendredi, sa dernière séance d'entraînement à la veille de son deuxième match du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, face à la République démocratique du Congo (RDC).

Cette séance s'est déroulée sur le terrain annexe du stade Ibn-Battuta de Tanger, avec le groupe au complet.

Les Lions du Sénégal affrontent les Léopards de la RDC ce samedi à 15h GMT.

Avant le début de cette session dont les quinze premières minutes étaient ouvertes à la presse, le milieu de terrain des Lions, Mamadou Lamine Camara, sociétaire de la RS Berkane (Maroc), s'est exprimé sur l'état d'esprit du groupe.

"Nous avons préparé ce match contre la RDC comme tous les autres. Nous sommes prêts. Nous ne craignons personne, peu importe l'adversaire", a-t-il assuré.

Habib Diarra s'est également montré confiant.

"Nous sommes tous motivés pour le match de demain (samedi). Je me sens très bien. Nous ne nous mettons pas la pression. Nous allons simplement donner le maximum face à une très belle équipe congolaise et nous battre sur le terrain", a-t-il dit.

Selon le joueur de Sunderland (Angleterre), le Sénégal dispose d'une équipe "dynamique", dans laquelle chaque joueur est capable d'être titulaire.

"Il y a une très bonne ambiance dans le groupe. Tout le monde se sent bien", a-t-il ajouté, en plaisantant sur ses coéquipiers congolais en club comme Sadiki Noah et Arthur Masuaku.

"Nous sommes coéquipiers en club, mais samedi, il n'y aura pas d'amis", a-t-il lancé en plaisantant.

Après ces déclarations, les joueurs ont rejoint le groupe pour entamer la séance d'entraînement.