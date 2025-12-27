Sénégal: Ousmane Sonko - '2026 marquera l'accélération des grandes réformes entreprises par le gouvernement'

Dakar — L'année 2026 consacrera "l'essor" dans l'impulsion et l'accélération des grandes réformes entreprises par le gouvernement, a promis, vendredi, le Premier ministre Ousmane Sonko.

"Le Premier ministre a indiqué que l'année 2026 marquera l'essor dans l'impulsion et l'accélération des grandes réformes entreprises par le gouvernement, depuis l'avènement du nouveau régime", rapporte le communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu exceptionnellement vendredi.

Il s'agira de "renforcer l'attractivité et la compétitivité de notre économie, avec l'intensification de la diplomatie économique et l'adoption de nouveaux codes des Impôts, des Douanes, du Travail, minier et gazier", a expliqué le chef du gouvernement cité dans le texte.

Ousmane Sonko annonce, en outre, qu'il sera question "de réviser les textes régissant la commande publique, de refonder l'éducation, de rénover la politique de décentralisation et d'accélérer la modernisation de l'Administration".

Il a souligné qu'un "accent particulier" sera mis sur le développement du secteur de l'énergie, la transformation numérique, la maîtrise de l'eau, le développement du capital humain et le développement industriel durable.

M. Sonko a précisé que la mise en oeuvre de ces programmes "exige la définition d'un Plan spécial d'investissement et de financement (2026-2028), pour accélérer l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050".