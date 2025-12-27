Sénégal: Le chef de l'Etat appelle à veiller au démarrage 'effectif' de l'exécution de la loi de finances à partir du 2 janvier 2026

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a demandé, vendredi, aux membres du gouvernement de veiller au démarrage effectif de l'exécution de la loi de finances à partir du 2 janvier prochain.

"Il demande, à cet effet, de veiller au démarrage effectif, dans l'ensemble des ministères, de l'exécution de la loi de finances à partir du 02 janvier 2026", indique le communiqué du Conseil des ministres réuni exceptionnellement ce jour, citant le chef de l'Etat.

A la suite du vote de la loi de finances de l'année 2026, le président Faye a félicité les parlementaires pour leur "esprit de responsabilité" et la "qualité des débats".

Il a "félicité également le Premier ministre et le gouvernement pour la bonne préparation, la maitrise des dossiers et les réponses sectorielles apportées afin de mieux édifier la Représentation nationale et les populations sur les réalisations et les projets de l'Etat".

Le texte ajoute que le chef de l'Etat a félicité, "en particulier", le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, et le Secrétaire d'Etat chargé des Relations avec les Institutions, Marie Rose Khady Fatou Faye, et leurs équipes, pour le "professionnalisme exemplaire" noté lors des débats relatifs à l'examen du projet de loi de finances 2026.

"Il rappelle, enfin, au Premier ministre, l'impératif d'intensifier l'assainissement des finances publiques et d'accélérer la relance économique, avec la mise en oeuvre soutenue du Programme de Redressement économique et social", rapporte le communiqué.